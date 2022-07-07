【ESG】星展推綠色按揭 一文睇清邊啲物業有份 回贈有幾多

星展銀行（香港）宣布推出綠色按揭計劃，支持客戶邁向綠色生活，促進社會可持續發展。

在星展香港的綠色按揭計劃中，凡客戶購買的指定住宅物業，為獲得香港綠色建築議會綠建環評的「鉑金」或「金」級認證，即可享額外現金回贈。由即日起至2022年12月31日，成功申請星展香港綠色按揭計劃，合資格的星展豐盛理財客戶及星展銀行客戶將分別可享額外0.1%及0.05%現金回贈。

星展客戶可隨時隨地透過DBS HOME360應用程式或星展香港網頁直接遞交星展香港綠色按揭計劃申請，一分鐘內即可獲知結果。

住宅物業名單︰

Artisan Garden 瑧尚

Astoria Crest 傲凱

Grand Central 凱滙

Grand Victoria 維港滙

Grande Monaco

Hyde Park 海珀

Island Garden 香島

K.Summit 嘉峯匯

Koko Hills, Koko Reserve

La Marina 揚海

LOHAS Park 6 日出康城 6 期

LOHAS Park 10 日出康城 10 期

MALIBU

Mount Pavilia 傲瀧

Monaco

My Central

Novum East 君豪峰

OASIS Kai Tak

Ocean Pride 海之戀

One Victoria 維港 1 號

ONTOLO 朗濤

Savannah

SEA TO SKY

Skypark

Sol City 朗城滙

Southland 晉環

The Ascent 尚都

The Campton

The HENLEY

The Pavilia Bay 柏傲灣

The Pavilia Farm 柏傲莊

The Spectra 朗屏 8 號

The YOHO Hub

Timber House 瑧樺

Wings at Sea 晉海

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