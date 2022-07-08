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【消費優惠】ifc商場「Cake & Bake」甜點禮遇迎接夏日　限時推出4款特選甜品組合

精明消費 17:12 2022/07/08

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由即日起至7月25日，ifc商場與10個馳名甜點品牌攜手合作推出「Cake & Bake」甜點禮遇，特選4款甜點組合以低至6折優惠登場。限量4款「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」在KLOOK網上平台以125元發售，每款組合均精心搭配三件不同品牌的蛋糕、麵包或甜品，以及一份環保三文治袋或天然蜂蠟布禮品；同時，商場一樓將帶來高達2.5米的大型海綿蛋糕造型裝置，必成甜品控們的打卡熱點，以滿足對甜食的渴望。 

■Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合■

    點擊圖片放大
    +2

ifc商場「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」購買及換領詳情 
日期：即日起至2022年7月25日 
購買網址：按此
換領詳情：只需在KLOOK平台上以港幣125元選購以上「Sweet Treats Trial Pass特選甜點組合」後，即可憑電子禮券上的QR Code到指定餐廳換取甜點，以及在商場一樓(鄰近1039號舖Club Monaco)換取一份三文治袋或天然蜂蠟布 (價值港幣50元，數量有限)。

 

責任編輯：梁政琪

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欄名 : 消費錦囊

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