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【二手平台優惠】Carousell 與物流平台合作 推送貨上門或智能櫃領取服務

個人增值 17:08 2022/07/07

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相信不少香港人對於 Carousell都很熟悉，然而要約交收實在好麻煩。Carousell 今日宣布與東南亞智能物流平台 Zeek 合作，推出全新配送服務，可直接送上門，可解決被「放飛機」的潛在問題。

是次全新配送服務適用於廣泛的產品類別，包括全新及二手商品。是次服務適用於廣泛的產品類別，包括：電腦及科技、美容及化妝品、手提電話及電子遊戲、家庭電​器、健康及營養食用品、寵物用品及汽車配件。

用戶可於Carousell手機應用程式和網站上使用最新推出的配送服務。Carousell用戶在出售或購買指定產品類別時，便會在選項中看到「派送服務」這項新選擇，用戶可透過「Zeek2Door斑馬到家」選擇即日/翌日配送服務，輕鬆把貨品送到門前或智能櫃。同時，用戶亦可選擇更快捷的 「ZeekDash斑馬快送」，享受兩小時或四小時點對點特快配送服務。 從此買賣流程簡化，並解決物流問題。

    點擊圖片放大

  •  

註冊成為賬戶 可享30元優惠

Carousell用戶現凡於Zeek註冊成為賬戶，並選擇兩小時或四小時特快配送服務（價值港幣100元或以上），即可享港幣30元優惠，可於送貨或取貨時使用。此外，Carousell賣家可透過方便快捷的物流服務，加速業務增長，特別是中小企商戶，現成功登記成為Zeek 客戶，可享即日/翌日配送獨家優惠，寄送五公斤貨品只需港幣27元，不設最低配送單量，首月更可免除額外附加費。

對於一眾市民而言，二手買賣最令人卻步的就是交收的問題，現時有了配送服務，為行業帶來新模式，同時鼓勵更多市民和商戶注重可持續生活，為環保出一分力。

責任編輯：陳玉蓮

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