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【NFT】livi bank 限量版NFT參與踴躍 僅1成申請者可抽中

精明消費 16:05 2022/07/07

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livi bank 作為全方位貼近客戶日常生活的香港虛擬銀行，為香港首間銀行於其手機應用程式推出 NFT，為慶祝開業兩週年，來自未來的活潑調皮兔子「Mochi」隆重登場，角色深受客戶喜愛，於 2022 年 7 月 6 日宣佈 Mochi NFT 收藏藝術品的抽獎活動結果，將 1,888 個 NFT 贈予客戶，以答謝他們伴隨 livi 成長。此次抽獎活動吸引了約 18,000 名客戶參加，換言之只有約1成申請者可抽中。

    點擊圖片放大

livi bank 行政總裁孫大威表示：「我們很高興看到客戶對 Mochi NFT 的推出反應熱烈，證明 livi了解客戶的需求，並真正能創造出客戶所想。livi 團隊的使命是為客戶生活增添價值和喜悅，我們超越一般的銀行服務，不斷為客戶打造創新而又充滿樂趣的客戶體驗。」

livi 科技總監林冠宇說：「livi bank 相信安全和創新的科技是獲得客戶的信任重要的一環。我們利用新興 Web3.0 領先技術打造 Mochi 收藏系列，例如區塊鏈等分散式賬簿技術，充分展示 livi靈活的數碼能力和科技優勢，為客戶送上源源不斷的驚喜。」

林冠宇說：「安全、可靠和與時並進的科技架構使 livi 在市場上脫穎而出。我們將繼續開發及推出個人化、簡單易用和緊貼客戶需求的產品，為客戶提供與眾不同的銀行體驗。」

    點擊圖片放大

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