【保險保障】點解保險要設墊底費?　識揀保費平一大半

買保險通常會遇到很多專有名詞，自付費（Deductible，又稱墊底費）就是其中一個，尤其是買醫療保險或自願醫保（VHIS）時經常會看到，究竟甚麼人才需要購買設有自付費的醫療保險？



受保人若果購買設有自付費的醫療保險，向保險公司索償前需要先行支付保單列明的自付費，超出自付費的醫療費用才會由保險公司賠償，而自付費通常是以每保單年度計算，好處是設有自付費之醫療保險保費較平。下述以兩個假設例子詳細解釋：



例子一：合資格醫療費用超過自付費

1. 35歲受保人早年買了一份自付費5萬元的自願醫保，該計劃屬「全數賠償」計劃，未來10年平均年保費為4,291元，較自付費0元計劃10年平均保費（13,390元）便宜68%。

2. 受保人因為疾病而入院，埋單合資格醫療費用為12萬元，故此自己需要「自付」5萬元，保險公司則賠償餘下7萬元。

3. 如果受保人同一個保單年度再入院，而合資格醫療費用3萬元，由於自付費該年已支付，而該醫療保險提供「全數保障」，保險公司將全數賠償3萬元。



例子二：入院但費用不超過自付額

1. 35歲受保人早年買了一份自付費2萬元的自願醫保，該計劃屬「全數賠償」計劃，未來10年平均年保費為6,264元。

2. 受保人因傷病入院，合資格醫療費用為1.8萬元，受保人需要全數支付，保險公司不會作出賠償。

3. 該保單年度餘下自付額2,000元。

4. 受保人於新一個保單年度又因病住院，合資格醫療費用為1萬元，惟由於自付費在新一個保單年度將會重設至2萬元，受保人仍然須全數支付1萬元。

為甚麼會有自付費選項的醫療保險存在？

保險公司醫療保險設有自付費計劃，可以避免客戶濫用醫保，在真正大病、醫療開支較龐大時，才提供「保頂」功能，同時提供保費亦較相宜。事實上，濫用醫保較常見於檢測相關項目，例如照腸鏡等等，若果設有自付費，則減少投保人不必要的檢測項目。

甚麼人需要購買自付費計劃醫保？

假如受保人有其他醫保計劃，例如任職公司有團體醫療保險（簡稱計劃A），而醫療賠償限額為5萬元，投保人可以購買另一份設有自付費5萬元的「全數賠償」自願醫保（簡稱計劃B）。



舉個例子，當出現傷病時，合資格醫療開支達15萬元，受保人可以先向計劃A索償5萬元，再以該索償額支付計劃B自付費5萬元，並向保險公司索償餘下10萬元，最終可以用較低保費，獲得最多保障。



另外，市場上個別醫療保險提供自付費扣減優惠。簡單而言是如果受保人在過去保單年度未有作出索償，保險公司將會扣減下一年度自付費，減少投保人濫用醫療保險誘因，並在往後有需要時作出較大保障。

自付費亦常見於財產保險？

醫療保險設有不同自付費選項，但其實一般保險例如家居保險、寵物保險、旅遊保險、車輛保險在不少保障細項上均會設有自付費。以家居保險為例，於每項家居財物均設有自付額，原意是避免受保人濫用保險索償。

共同保險與自付費有甚麼分別？

很多時候投保人會看到共同保險（Co-insurance）這個名詞，其實與自付費原理相似，前者是指當受保人申請索償時，有關合資格開支由受保人按百份比支付，共同承擔風險，後者則以實際金額形式呈現。而共同保險亦可以減少受保人濫用醫療服務誘因。



最後，如果準投保人本身有團體醫保/公司醫保，並希望加強住院或手術開支保障，設有自付額的自願醫保或能幫忙，大家可以使用保險解碼器比較保障及保費。



本文最後更新日期：2022年6月30日

【文章來源：10Life；原題：【墊底費/自付費】關公司醫療保險咩事？識揀保費平一大半？】

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