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【新手爸媽手記】 BB出世 第一份保險買咩好？

個人增值 16:29 2022/07/07

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人生不同階段需要的保障都有所不同，由懷孕到小朋友出世後，新手爸媽都會開始規劃小朋友未來的保障。然而，市面上保險種類眾多，BB一出世最需要的保障除了醫療保險外，原來危疾保險亦同樣重要，市面上有不少危疾保險可以保障小朋友在成長階段遇上大病時得到一筆錢醫病，能夠健康成長。今次我們會先簡單介紹各種保險的重要性，讓新手父母能夠在眾多保險中選擇合適自己小朋友的保障。

人壽保險

事實上人壽保險的意義在於一個人死後，可以留下一筆錢給他的家庭，讓一家人的生活不至於瞬間崩塌，從而維持家庭的生活。小朋友剛出生，只從財務角度分析，小朋友沒有獨立經濟能力，亦沒有任何家庭負擔，若不幸去世，不會對家庭的財務狀況帶來嚴重影響，所以在現階段實在是最沒有必要的一項保險。

危疾保險

一個小朋友由出世到長大，大小病都會令父母擔心，「養兒100歲，長憂99」，一旦小朋友不幸患病，父母有可能要放棄工作，全職照顧小朋友，有買保險便可以賠償金額用作生活費。患上危疾的風險包括自閉症、嚴重哮喘等，儲蓄危疾的保障可保小朋友的一生，這個很大程度上是需要買的。如果父母有能力的話，最好也為子女早預備基本的安全網及早入場鎖定較便宜的保費。

醫療保險

小朋友的抵抗力較成人弱，所以比較容易感染疾病。作為新手父母，事無大小都會擔心，希望子女得到最快的診斷和治療。一般情況下，私家醫院在輪候時間及服務方面都會較公立醫院為好，而且私家醫院在正常情況下，都可以讓父母選擇陪床，小朋友年紀太小的時候入院，一個人會擔心，有父母在身邊亦可以安定他們的情緒，故此在有買醫療保險下，小朋友可以住私家醫院，亦相對較理想。

意外保險

小朋友慢慢成長，開始活潑好動、少不免會發生意外，例如跌倒、撞到等情況，所以，要為小朋友購買一份意外保障也是合理的。但值得留意的是該意外保險
有否保障跌打、物理治療等費用，要看清楚，不然買了又得不到保障。

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總括以言，在眾多保險中，對於一個剛出世的BB而言，他們最需要的正是醫療保障、其次是危疾保障，有了這兩個保障，基本是家長已為他們建立了最大的安全網。其後，若經濟條件許可下，亦可以加購意外保險，因為隨着小朋友長大，開始活潑好動，發生意外的機率增加，若3個保險都做齊，才考慮為子女策劃教育基金。不過家庭亦要視乎家庭的經濟能力而定，適當的保障可以買個安心，過多則會造成負擔。

責任編輯：陳玉蓮

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