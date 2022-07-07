【港元定存】3個月定存息比較　美資行加至2.48厘 實際賺息高於富邦8.88厘

最近多間銀行的3個月港元存款利息都有所調高，富邦銀行旗下的網上銀行服務「Fubon GO」更有最新推廣優惠推出，3個月港元定期存款息，可達8.88厘，冠絕全行。但要留意的是，存款額要在15,000元才能享有此利率，多過或少過此金額都不能享有優惠，即參與此推廣最多可得到約333元利息。如果不計此優惠，則是花旗銀行的3個月港元定存息最高，本周由原來的2.28厘上調0.2厘，至2.48厘。以下將會比較其他行的3個月定存息。

■3個月港元定存比較■

（按年息低至高排序）

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富邦「Fubon GO」適逢成立一年，推出新推廣惠，當中包括高達8.88%的定期存款年利率優惠。客戶在8月31日或以前，透過富邦「網上理財」服務或富邦「流動理財」服務，首次以全新資金15,000元開立3個月港元定存，可享高達8.88%定期存款息。要留意的是，每位客戶最多只可獲批此獎賞一次。

花旗亦在本周推出最新存款優惠。即日起至7月16日，旗下私人客戶業務／Citigold戶口新客戶，以5萬元或以上新資金開立3個月港元定存，並持有指定產品結存，可享高達2.48厘年息，相比起其他行同存期約1厘息比較，逾2厘年利率同樣顯得吸引，即使與富邦的8.88厘相比，實際賺息310元，亦不遜色。若以Citigold戶口在此計劃下的最高存款額200萬元計算，3個月後可得約12,400元利息。

責任編輯：鄭樂怡

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