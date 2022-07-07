【保險保障】中銀保險推「非凡守護靈活自願醫保」計劃　扣稅額高達8,000元、每年設免費體檢

中銀香港與中銀人壽宣布推出「非凡守護靈活自願醫保」計劃，為客戶提供由入院前至復康階段之住院及手術的保障方案，每保單年度的保障額高達3,300萬港元。

中銀指，此計劃涵蓋全球醫療保障（任何地方但不包括美國），就主要住院及手術費用提供全數賠償 ，並不設分項賠償限額，賠償額高達每保單年度3,300萬港元，及不設終身保障限額，讓受保人可專心接受治療，無需擔心醫療開支。

可申請最多8,000港元扣稅額

另外，計劃的每個保單年度均提供免費身體檢查並特設「健康支援大使服務」及「情緒解碼熱線」等額外貼心服務，為客戶提供一系列專業的健康支援。中銀人壽副執行總裁及銷售總監張子裘表示，計劃為自願醫保計劃下的認可產品，獲得醫務衞生局認可，不但可申請稅務扣減，更備有自付費的靈活選擇，成功投保的客戶可就每名受保人申請最多8,000港元的扣稅額。

中銀香港個人數字金融產品部保險業務主管李健興表示，由於客戶在疫情下對醫療及危疾保障需求持續，而私營醫療機構服務亦可適時滿足客戶所需，有見及此，該行與中銀人壽推出此計劃。他透露，截至今年5月底，該行線上渠道新造住院及危疾壽險業務新造筆數按年上升8成。

責任編輯：區祖飛

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