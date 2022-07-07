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【加價2022】全港5大公用服務相繼加價　的士落旗加3元、港燈每度電加至50.8仙

個人增值 13:17 2022/07/07

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香港的物價指數一直高企，不過亦有不少公用服務以及交通工具都相繼申請加價，增添了市民的生活負擔。本網整理了5大已落實會於7月及8月加價的服務，包括的士、電車、電費及煤氣費，馬上了解這些服務的升幅啦！

【的士7月17日起加價　落旗收費加$3　加幅逾1成：按此

【電車加價7月11日生效　成人票加逾15%至每程$3：按此

1）的士
市區、新界、大嶼山的士將於7月17日調整收費，落旗加3元，每次跳錶加1角至2角。調整後，市區的士落旗收費27元、新界的士23.5元、大嶼山的士22元。
以首段車程計，市區的士每跳1.9元，新界和大嶼山的士1.7元；以後段車程計，市區和新界的士每跳1.3元，大嶼山的士1.5元。等候時間收費會因落旗後跳錶收費提高而相應調整，其他附加收費維持不變。

市區、新界和大嶼山的士平均加幅分別為11.54%、13.02%、13.83%。

2）電車
由7月11日起，12歲或以上人士的電車車費由2.6元增加至3元，小童車費由1.3元上升至1.5元，65歲或以上人士票價由1.2元調高至1.3元。此外，月票收費由220元增至260元，遊客票則會被取消。成人及小童電車車票的加幅同為15.4%，而月票的加幅較大，達18.2%。

3）中電
中電宣布7月「燃料調整費」將增至每度電46.7仙，比今年1月貴8.1仙。中電連同每度電93.7仙的「基本電費」及3.4仙的「特別回扣」，下月平均淨電價將升至每度電137仙，比1月多出6.28%。

4）港燈
港燈亦宣布7月「燃料調整費」為每度電50.8仙，連同每度電109仙「基本電費」及1仙「特別回扣」，下月每度電平均淨電價將加至158.8仙，與1月相比升17.37%。以一個3人家庭每月用275度電計，新界和九龍居民下月電費將較1月貴約22元，港島居民則貴約64.6元。

5）中華煤氣公司
由8月1日起，煤氣公司將會調整收費，每兆焦耳的標準收費提高1.15仙，加幅為4.4%，估計約7成家庭用戶每月煤氣費用增加不多於10元，約一半工商業用戶每月煤氣費增加不多於290元。

責任編輯：區祖飛

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