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【HSBC滙豐】派息可翻倍? 大行估3年重返疫前水平 股息率達8厘

收息攻略 12:09 2022/07/07

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滙控 00005 今日股價一度逆市倒升，雖然未重返50元水平，但表現堅韌，原來近日半年結一過，即使要等到81日集團才公布中期業績，但大行已急不及待唱好。

當中，美銀更再次重申，認為滙控的派息可以在未來3年翻一倍，甚至有機會在2024年達到8厘。條數究竟點計？原來該行預計滙控在2024年的每股派息，可以重上0.51美元，亦即是疫情前撤回派息的水平。以目前約50元的股價水平，則股息率有望達到逾8厘。

回顧滙控自2016年財政年度，連續數年維持每年每股0.51美元的股息，其後因為疫情，於2020年初撤回了2019年度的末期股息，惹來軒然大波。如今滙控仍未恢復疫前的派息水平。

 

                     ■美銀預測未來3年滙控派息■

    點擊圖片放大

美銀則認為，基於環球央行貨幣政策轉向，相信滙控的淨利息收益率正在恢復，可以扭轉過去15年零利率環境帶來的影響。美銀對滙控的目標價，為70元。

而摩根大通近日亦發表報告，指隨著今年港元拆息（Hibor）上升，該行上調其淨利息收入預測及每股盈利預測，維持目標價65元，評級維持「增持」。

該行表示，儘管市場對其資本狀況及未來戰略的潛在變化存在一定的擔憂，但認為公司基本面保持穩定，以及廣泛的宏觀改善和香港疫情重開形勢，以及英國或美國加息的前景應該會支持收入復甦和信貸成本正常化。

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