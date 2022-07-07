【理財之道】及早準備經濟衰退 8條理財原則 應急資金要幾多 哪些是防衰退行業

大家是否有留意過自己目前的財產配置在一年后甚至幾個月后的變化嗎？在大家都關心經濟增長狀況的同時，也應該要適當擔心在經濟衰退時的狀況。



如果大家以前都沒有留意這個問題，那從現在開始要為自己的財產配置做好更周全的準備，因爲無人能準確預料到經濟的衰退會發生在半年或者一年后，為避免大家在經濟下行的大環境下蒙受大損失，要為隨時發生的經濟衰退做好準備。



Ann Kaplan 是一位金融博士，同時是一間市值百萬的金融科技公司的創始人，針對經濟衰退的話題，她指出，經濟下行的情況其實可以給每個人一個重新調配自己財產配置的機會。



同時，她提出以下在經濟衰退時的財產管理規則建議，希望幫助大家在經濟衰退環境下獲得更多生存的機會：



1、準備好12個月至24個月的緊急備用金

在經濟平穩發展的情況下，專家們建議可以存三個月到六個月的生存備用資金，以備不時之需。但是財務策劃師Catherine Valega則認爲，三個月到六個月的的備用金並不足以支撐在經濟下行時的支出，打工族們應該以存12個月到24個月的資金作爲備用金為目標才更合適。



2、縮減高利息的貸款

試想，若果可以將你的貸款利息降低，每個月用於償還卡數的資金將會減少，你的可支配資金將會增加，這些剩餘的可支配資金就可以放入你的緊急備用金，這樣就可以為應對緊急事件多一份保障。



3、準備好去借錢

在經濟衰退的環境下，很多人都會需要借錢來度過難關，這是可行的。不過在借款的同時，應該多留意借貸的高利息和個人的信用分數，要想辦法提高自己的信用評分，例如及時償還貸款等。



4、保持你的信用卡戶口活躍

在經濟困難的情況下，很多人會認爲取消信用卡戶口是正確的選擇，但事實不是如此，你的信用卡戶口的使用年限也是信用評分的其中一項，所以保持你的信用卡戶口活躍可以增加你的個人信用評分。



5、保持你的低利息貸款

很多人會認爲在經濟下行的情況下，足額償還貸款是一個很明智的選擇。但Ann則認爲最好是償還最低的額度，要剩下一定的現金以供在收入減少的情況下，有剩餘資金來支持日常的支出。



6、生活必需品可以選擇批量購買

如果通貨膨脹持續，今日購買的物品將會比將來購買節省一定的資金，而生活必需品無論在何種經濟環境下都需要購買，所以以今日的價錢批量購買將會一定程度減少因爲通貨膨脹而增加的成本。



7、購買逆市的金融產品以及分散投資

在經濟不景氣的市場下，仍然存在逆市上升的金融產品，投資這些產品將不會遭到過多地損失。例如生活必需品、公共事業、醫療健康等。同時應該學會分散投資，投資互相不關聯的金融產品，其中一種蒙受損失時，另一種不會產生連帶效應。

8、選擇較穩定的行業就業

雖然沒有一個行業可以保證絕對的安穩，但是有些行業可以在經濟衰退環境下保持一定的安穩，例如醫療、政府工、資訊科技、教育。

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