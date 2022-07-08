【消費優惠】KFC網上惠顧指定套餐 加$1歎滋味炸雞／薯蓉 精明消費 09:00 2022/07/08 分享： 分享： 一年一度的國際炸雞日，除了要食盡不同口味的炸雞， 亦要享用以下KFC優惠。只要上kfchk.com或者打開KFC的APP用「快脆拎」叫指定套餐，加1元就可以歎多嚿滋味炸雞 （家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞） 或者一客薯蓉。 ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】熊本熊登陸元朗YOHO MALL 内設5大打卡點及熊本縣特產店 2022/07/07 【好去處】熊本熊登陸元朗YOHO MALL 内設5大打卡點及熊本縣特產店 【消費優惠】海港城展銷集Hot Summer Sale 品味家居／休閒服飾／童裝用品展 2022/07/07 【消費優惠】海港城展銷集Hot Summer Sale 品味家居／休閒服飾／童裝用品展 【消費優惠】霸嗎拉麵英文名有「Ho」字 即享折扣 2022/07/07 【消費優惠】霸嗎拉麵英文名有「Ho」字 即享折扣 【好去處】想去露營又怕熱？ 4大有冷氣Glamping推介 2022/07/06 【好去處】想去露營又怕熱？ 4大有冷氣Glamping推介 【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取 142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟） 2022/07/06 【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取 142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟） KFC 經濟 網絡熱話 美食 食譜 著數優惠 網上購物