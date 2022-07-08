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【消費優惠】KFC網上惠顧指定套餐　加$1歎滋味炸雞／薯蓉

精明消費 09:00 2022/07/08

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一年一度的國際炸雞日，除了要食盡不同口味的炸雞， 亦要享用以下KFC優惠。只要上kfchk.com或者打開KFC的APP用「快脆拎」叫指定套餐，加1元就可以歎多嚿滋味炸雞 （家鄉雞 / 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞） 或者一客薯蓉。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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