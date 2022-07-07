【理財個案】年輕人搏盡無悔　24歲用盡現金買股票是否合適？

在人生不同階段，所採取的投資策略都會不同。市面上的一些投資建議都指，在年輕時由於仍有很長的投資期，因此承受風險的能力相對較高。有讀者深明投資要由年輕階段開始的道理，年僅24歲已建立了一個股票投資組合，並想知道現時的投資策略是否合適。看看龔成是如何回答。

讀者：

我今年24歲，現時將大約12萬資金用於投資股票。由於年紀尚輕，因此風險承擔能力算高。我的目標是買股票作長期增值，因此建立了一個組合，目前現金無多，可以幫手分析以下的投資策略合適嗎？

手上股票： 中國生物製藥 （01177） ：買入價5.29元, 4,000股

阿里巴巴 （09988） ：買入價108.4元, 200股

舜宇光學科技 （02382） ：買入價109.2元, 100股

小米集團 （01810） ：買入價19.2元, 800股

雅生活服務 （03319） ：買入價17.4元, 750股

完美醫療 （01830） ：買入價4.52元, 2,000股

比亞迪電子 （00285） ：買入價23.87元, 500股

金沙中國 （01928） ：買入價25.2元, 400股

福壽園 （01448） ：買入價7.55元, 1,000股

安碩恒生科技 （03067） ：買入價11元, 400股

中國鐵塔 （00788） ：買入價1.04元, 2,000股

龔成：

阿里巴巴 （09988） 是優質的股票，但因爲政策風險，中短期會較弱，你的組合中阿里巴巴佔比較多，建議維持在5至10%比較合適。金沙中國 （1928） 的續牌問題雖然較為明朗化，但博彩業依然存在不確定因素，因此都不要太過進取，要保守少少，控制整體注碼，現貨可持有，但不要加注。

完美醫療 （01830） 有潛力，但業務有不確定性，為平衡風險，不宜持有過多，現貨可持有，但就不要加注。内房增長放緩加上早前監管影響，内房及內地物業管理類別股中短期會較弱，雅生活服務 （03319） 有質素，但不要加注。其他的都是優質的股票，可以持有。

你雖然年輕，風險承受能力高，但潛力股不確定性高，而且風險大，你現時潛力股的比例已達8成以上，建議長遠維持5成以下來比較合適。

你可以加入「平穩增值股」來平衡以上風險。現時大市只在合理區，資金不宜盡用。最好留有部份，等大跌市出現時，可以用來掃貨。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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