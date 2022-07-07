【理財個案】年輕人搏盡無悔　24歲用盡現金買股票是否合適？

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在人生不同階段，所採取的投資策略都會不同。市面上的一些投資建議都指，在年輕時由於仍有很長的投資期，因此承受風險的能力相對較高。有讀者深明投資要由年輕階段開始的道理，年僅24歲已建立了一個股票投資組合，並想知道現時的投資策略是否合適。看看龔成是如何回答。
讀者：
我今年24歲，現時將大約12萬資金用於投資股票。由於年紀尚輕，因此風險承擔能力算高。我的目標是買股票作長期增值，因此建立了一個組合，目前現金無多，可以幫手分析以下的投資策略合適嗎？
手上股票：
- 中國生物製藥 （01177） ：買入價5.29元, 4,000股
- 阿里巴巴 （09988） ：買入價108.4元, 200股
- 舜宇光學科技 （02382） ：買入價109.2元, 100股
- 小米集團 （01810） ：買入價19.2元, 800股
- 雅生活服務 （03319） ：買入價17.4元, 750股
- 完美醫療 （01830） ：買入價4.52元, 2,000股
- 比亞迪電子 （00285） ：買入價23.87元, 500股
- 金沙中國 （01928） ：買入價25.2元, 400股
- 福壽園 （01448） ：買入價7.55元, 1,000股
- 安碩恒生科技 （03067） ：買入價11元, 400股
- 中國鐵塔 （00788） ：買入價1.04元, 2,000股
龔成：
阿里巴巴 （09988） 是優質的股票，但因爲政策風險，中短期會較弱，你的組合中阿里巴巴佔比較多，建議維持在5至10%比較合適。金沙中國 （1928） 的續牌問題雖然較為明朗化，但博彩業依然存在不確定因素，因此都不要太過進取，要保守少少，控制整體注碼，現貨可持有，但不要加注。
完美醫療 （01830） 有潛力，但業務有不確定性，為平衡風險，不宜持有過多，現貨可持有，但就不要加注。内房增長放緩加上早前監管影響，内房及內地物業管理類別股中短期會較弱，雅生活服務 （03319） 有質素，但不要加注。其他的都是優質的股票，可以持有。
你雖然年輕，風險承受能力高，但潛力股不確定性高，而且風險大，你現時潛力股的比例已達8成以上，建議長遠維持5成以下來比較合適。
你可以加入「平穩增值股」來平衡以上風險。現時大市只在合理區，資金不宜盡用。最好留有部份，等大跌市出現時，可以用來掃貨。
【本文獲作者龔成授權轉載】
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撰文 : 龔成
欄名 : 80後百萬富翁