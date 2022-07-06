【大行報告】大摩估3隻高息股會削派息 股息率高可能屬「價值陷阱」

在股市下跌之時，不少「好息之徒」都喜歡趁低吸納高息股，期望未來可以有穩定收入。然而當衰退風險上升並不一定意味著高股息股票能夠跑贏大盤，相反買入「假高息股」或會為你未來帶來更大損失。

大摩指出擁有強勁資產負債表及穩定的經常性現金流企業可以跑贏大市，若投資者只簡單地尋找具有高歷史股息收益率的股票或會導致陷入「價值陷阱」，下半年投資者應將焦點由之前的「通脹及利率風險」，轉向「經濟衰退風險」及「股息風險」，估計優質收息率可繼續大放異彩。

當遇上經濟轉差或其他原因引致股份股價下跌，有派息的股份，其股價下跌，股息率因而上升。從股息率方面看上去特別吸引，部分收息股股息率有逾10厘，然而若你因為股息率升高而衝入去買貨，最終或會「賺息蝕價」，賺到的股息亦不足以補償蝕的股價，亦即「未收息已經蝕到入肉」。

在大摩報告中的「有風險收息股名單」中，我們亦發現當中有3隻港股 ，報告相信未來有較高削減股息的可能性。

第一隻是玖龍紙業 （02689） ，報告指，玖紙今年預測股息率為7.3厘，但明年預測股息率跌至3.7厘；另外，中聯重科 （01157） 及上海石化 （00338） 都被視為有機會削減派息的股份。

大摩認為，玖紙、中聯重科及上石化的削減派息的風險為「高」。

至於大摩推薦高股息率、而削減派息機會為低的港股，包括昆侖能源 （00135） 、康哲藥業 （00867） 、中石油 （00857） 及工行 （01398） 。

責任編輯：陳玉蓮

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