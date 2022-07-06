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【ETF】三星元宇宙ETF明上市　聚焦亞太區硬件概念　入場費750元

17:58 2022/07/06

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「元宇宙」概念隨著去年Facebook改名Meta後便開始被熱搜，市場上相繼出現與元宇宙相關的交易所買賣基金（ETF）。繼南方東英元宇宙概念ETF （03034） 在今年初上市後，三星資產運用（香港）所推出的亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF （03172） 亦將會在明天（7日）上市，上市價為15元。按每手買賣單位50個單位計，入場費為750元，初始投資額達6,200萬元。

與南方東英的元宇宙概念ETF不同的是，三星資產的ETF主要聚焦在具元宇宙概念的亞太區公司，而且多為硬件類公司。

主動型ETF 非追蹤指數表現

三星資產運用（香港）ETF分銷主管凌子敬接受本網訪問時表示，三星亞太元宇宙ETF採用主動型管理策略，即並非追蹤某一指數的表現，而是由旗下基金經理主動作出配置。凌子敬表示，基金經理將會定期討論投資組合，但預料每年倉位只會轉換不多於40%。

他又指，整個投資組合料會有40至60隻股票。模擬投資組合10大持股包括有：索尼公司、台積電、騰訊控股 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等。在選股策略方面，所選的股票主是亞太地區與元宇宙概念相關的股票，約有50%的倉位會是中國公司，當中A股佔12.5%，H股佔36.3%；其餘會有日本、台灣、南韓及新加坡公司，佔比分別約24%、13%、10%及3.6%，而且每隻股票市值需要有5億美元或以上，ETF才會考慮納入。

「現時市面上很多元宇宙ETF是投資於美國或環球概念，但其實亞太地區的公司都有很多有趣的元宇宙投資主題。」他續解釋，美國或環球概念的元宇宙公司多以軟件為主，例如多聚焦在應用程式或內容供應方面。相反，亞洲則較多硬件公司，如半導體、研發AR硬件的企業。

■十大持股比較■

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模擬表現跑贏納指科指 不懼科技股短期影響

提及元宇宙概念，少不免會涉及到科技股，觀乎十大持倉中的一些股份，例如騰訊、阿里巴巴，以及舜宇光學 （02382） 等的股價在近一年都因為受到監管因素而急跌，問及會否擔心ETF上市後的反應及表現，凌子敬回應指旗下的研究團隊相信科技股的監管風險將會下降，料今年的監管力度及次數會較去年減少。另外，雖然美國加息步伐加快對科技股不利，但亞太地區的科技股走勢在最近出現反彈，與美國科技股有截然不同的表現。

他認為，在現時開始捕捉元宇宙概念ETF反而是一件好事，尤其是對中長綫投資者而言，始終元宇宙概念是一個5至10年以上的投資主題，未來的潛在回報有機會較高。根據三星所作的模擬表現顯示，其元宇宙ETF的今年至今累計回報雖為負28.8%，但5年的累計回報可達141.2%，跑贏納斯達克指數的73.81%及恒生科技指數的2.33%。

元宇宙目前尚在初步定義階段，在未來仍有機會不斷演變。凌子敬承認，現時仍未有人能為元宇宙提供一個絕對的定義，但相信在未來會是互聯網的延伸，發展仍然可以很廣泛，正因如此這ETF才會採用主動型管理的投資策略，若有新概念出現時可由研究團隊決定如何調整投資組合。不過，他提醒有意投資的零售客戶，元宇宙仍是一個新概念，所以預計其風險與整體波動性會較一般科技指數為高。

■ETF模擬表現與主要指數比較■

    點擊圖片放大

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : ETF學堂

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