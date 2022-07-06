連續17年當溫布頓網球賽指定服裝　Ralph Lauren推Wimbledon系列滿足男女球迷

如果說帶運動元素的服裝成為今天男裝主流元素，相信沒有人會反對，君不見時裝品牌和運動品牌的合作幾乎每天都有發生。來自美國的時裝巨頭Ralph Lauren亦可以說是運動服時裝的先驅，多年下來都與馬球和網球有著密切關係，意外地反而從來未曾與運動品牌結緣。

▲ 男女球僮穿上以海軍藍襯白色條紋Polo Shirt。（圖片品牌提供）

▲ Polo Ralph Lauren再一次成為溫布頓網球賽的大會工作人員指定服裝，圖為主裁判的服裝。（圖片品牌提供）

就以網球為例，著名的英國溫布頓網球賽，一早已經是Ralph Lauren的指定「地盤」，今年又豈會例外？

再一次為在場所有的工作人員，包括主裁判、司綫員和男女球僮等所有場內執勤人員提供服飾，藉此慶賀溫布頓網球賽今年踏入一百週年。

▲ Tee有多種印花圖案選擇。（$990/圖片品牌提供）

▲ Tee有多種印花圖案選擇。（$890／圖片品牌提供）

當中裁判運動大褸背面設有腰帶，以Ralph Lauren設計的奪目溫布頓紀念印花為內裡，並同時飾有Polo Ralph Lauren及溫布頓的標誌，配搭以再生物料縫製的寬闊Bengal條紋恤衫和白褲。

▲ 炎夏打網球，又怎可以缺少cap帽？（$690／圖片品牌提供）

▲ 溫布頓版白色Earth Polo Shirt。（$1,490／圖片品牌提供）

▲ 全件衫約用上12個塑膠瓶製造，衫背有著溫布頓的標誌。（圖片品牌提供）

男女球僮則穿上以海軍藍襯白色條紋Polo Shirt。司綫員制服亦不遑多讓穿上海軍藍開襟毛衣，點綴袖口的白色襯溫布頓綠色條紋恤衫選用了再生COOLMAX纖維面料縫製，即使在炎熱環境穿著，亦能夠有良好的排汗性。

不過，說到底，賺錢還是最重要，當大家看到場內的工作人員打扮得整齊漂亮的時候，大有觸發到看官跟他們看齊的購物慾，這時候聰明的Ralph Lauren一早已將這個Wimbledon Collection上架來滿足男女球迷的歡心。

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