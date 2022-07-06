空運4款新作到港　A. Lange & Sohne大玩動態全息投影

作為20世紀德國最傑出的傳記作家埃米爾路德維希（Emil Ludwig），他這樣道自評其民族個性——理性、精準、一絲不苟、條理分明……確實，就以德國錶牌朗格（A. Lange & Sohne）的作風為例，只為推介本年度4款新作，空運3款到港外，更連「缺席」的款式也以特別形式呈現給錶迷，這種一絲不苟的精神令人拜服呀！

▲ 除了新作，大會在展場上一口氣陳列多款歷史悠久的矜罕懷錶及 14 款限量版腕錶。（圖片品牌提供）

在剛過去的「鐘錶與奇迹2022」展覽中，朗格一口氣發表4款新作，包括向傳統精密製錶工藝致敬的RICHARD LANGE三問腕錶、首款採用鈦金屬錶殼和鏈帶的ODYSSEUS系列和為GRAND LANGE 1推出白金和玫瑰金版。為隆重其事，於早前於Soho House舉辦一場特別展覽，更廣發錶迷帖，邀請一眾一起發掘精密時計之美，體驗品牌的工藝及哲學！

為缺席者留下印象

朗格絕不是信口開河的人，明明是4款，因某些原因RICHARD LANGE三問錶未能現身，官方卻在會場「搭建」一枚以動態全息投影方式，呈現一枚更特大的 RICHARD LANGE三問錶，此裝置把腕錶放大至實際大小的30倍，讓參觀者感受一下腕錶上各項手工完美細節。既然開宗明義是報時錶，更可以從平板電腦聽到打簧報時聲音，認真照顧周到。

▲ 全場焦點落在一枚以動態全息投影方式呈現（圖中右方）的特大RICHARD LANGE三問錶上，此裝置讓腕錶上各項手工完成的細節放大至實際大小的30倍，給參觀者感受。（圖片品牌提供）

原因此款腕錶是今年重頭戲，其悅耳而複雜的打簧報時機制，和琺瑯錶盤與其藍鋼指針和纖細的羅馬數字，均是品牌本年度省招牌的自家作。其中官方為了RICHARD LANGE，更全新研發了包括獲專利的音槌阻擋器和停頓消除功能，後者可消除每小時首 14 分鐘期間小時和分鐘敲擊之間出現的慣常停頓，此舉完全反映朗格永不停步力臻完美的個性。

▲ RICHARD LANGE系列三問腕錶：錶徑39毫米，鉑金錶殼，白色錶面，搭載自家製L122.1手動上鏈三問報時機芯，動力儲存約72小時，黑色鱷魚皮鉑金錶釦錶帶，防水20米，限量50枚。（售價待定／圖片品牌提供）

優雅與運動兼備

德國人務實，設計簡約，不喜添加多餘細節，以ODYSSEUS 之名（奧德修斯是古希臘神話中採用木馬計的英雄）命名的系列已可見一斑。作為最新ODYSSEUS腕錶家族的第三位成員，它擁有更輕巧、堅固的鈦金屬製作的錶殼和鏈帶，即使在運動時佩戴仍然無比舒適，整個錶殼的金屬重量只得106g。

▲ ODYSSEUS系列腕錶：錶徑40.5毫米，鈦金屬錶殼，黃銅製成的冰藍色錶面，大日曆顯示，搭載自家製L155.1自動上鏈機芯，動力儲存約50小時，鈦金屬錶鏈，防水120米，限量250枚。（售價待定／圖片品牌提供）

另外，怎可以遺漏其經典作GRAND LANGE 1？

2022年全新款式是把錶殼厚度減至8.2毫米，比以往更為貼合手腕。錶盤下方亦悉心研發的精妙製錶機制。L095.1型手動上鏈機芯由397個零件組成，全經過人手手工精心修飾。

▲ GRAND LANGE 1系列腕錶：錶徑41毫米，白金錶殼，灰色錶面，搭載自家製L095.1手動上鏈機芯，動力儲存約72小時，黑色鱷魚皮鉑金錶釦錶帶，防水30米。（$368,000／圖片品牌提供）

▲ GRAND LANGE 1系列腕錶：錶徑41毫米，玫瑰金錶殼，灰色錶面，搭載自家製L095.1手動上鏈機芯，動力儲存約72小時，啡色鱷魚皮鉑金錶釦錶帶，防水30米。（$368,000／圖片品牌提供）

沿襲朗格慣例，這款機芯亦經過兩次組裝，只需透過單一發條盒便可提供長達72小時的動力儲備，更提供白金和玫瑰金兩個版本選擇，如同品牌的大日曆顯示設計一樣，實用至上！

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