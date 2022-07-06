【MPF】半年勁跌13% 歷來最差 機構料已接近見底

據積金評級（MPFrating）表示，上半年強積金創下歷來最差的首半年表現，不過該機構指，「對強積金成員來説，這是最壞的時代也是最好的時代」，積金評級主席叢川普認為，儘管投資環境艱巨，也有幾個樂觀的訊息，市場現已接近見底。

數據顯示，上半年MPF勁跌12.96%，是強積金成立以來，最差的首半年回報。計入每月的強積金供款，至 6 月底強積金成員平均賬戶結餘估計跌至約 230,500 港元，較去年底的 257,700 港元，減少 27,200 港元。

但叢川普表示，儘管投資環境艱巨，也有幾個樂觀的訊息。首先是強積金總資產仍保持在 1 萬億港元以上的心理關口，估計約為 1.057 萬億港元；第二是強積金在跌勢下，仍能創造真正財富，自強積金成立以來，表現跑贏通脹；第三是中、港股票轉勢，成爲 6 月份及第二季唯一錄得正回報的資產類別；第四是強積金收費在過去十年巳下跌了 20%，基金開支比率（FER）由 1.74% 降至 1.39%。

他認為，歷史可鑑，市場現已接近見底，而市場為長線投資者總會帶來可觀的回報。

想知更多強積金消息，留意MPF懶人包！

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App