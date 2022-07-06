【ESG】生態系統破壞致經濟下行　以綠色投資推動生物多樣性

生物多樣性 與物種共存

相信不少人也吃過日本佳餚蒲燒鰻魚飯，但大家又知不知道，由於過度污染和捕撈，近數十年來鰻魚的供應已急劇減少，日本鰻鱺更於2016年起被國際自然保護聯盟列為瀕危物種？



盤古以來地球孕育著萬事萬物，當中包括了超過800萬種物種，彼此之間互相依存、互為影響，形成了龐大的食物網和生態系統，學術上稱之為「生物多樣性」（Biodiversity）。生物多樣性不僅為人類提供基本的生存條件，且與我們的資源系統、工業原料、食物安全、健康和生活品質息息相關。

削弱生態系統 釀成糧食危機

然而，人類過度開發資源，不單導致了全球暖化，日益嚴重的污染也已超越了地球的承載能力，並傷害了地球的生態系統，使生物多樣化危機正迫在眉睫。聯合國旗下研究機構IPBES的全球生物多樣性與生態系服務評估報告指出目前世界約有100萬種物種面臨滅絕，而生態系統一旦崩潰，將會成為未來全球面臨的最重大威脅之一。以糧食安全為例，如果人類繼續漠視生物多樣性的重要性，只單單著眼於經濟農作物，將會削弱整個食物鏈的運作。一旦農作物大規模失收，各地便將面臨糧食安全危機，更會帶來更頻密的災害，例如蝗災等。

因此，聯合國早於1963年便發表了「國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄」，其中設有具體標準，旨在向公眾和決策者傳達保護物種的緊迫性，並協助國際社會防止物種滅絕。近年各界也已開始意識到這個危機，聯合國《生物多樣性公約》締約方大會第十五次會議（COP15）於去年10月在雲南昆明舉行，是史上首次國際領導人就這個議題舉行峰會，在今年12月，COP15第二階段會議將於加拿大舉行，並繼續由中國擔當主席國。



生物多樣性與經濟生活息息相關

生物多樣性並非只屬環保人士或政府的關注議題，事實上，這與我們的經濟活動也息息相關。世界經濟論壇於2020年發表的《新自然經濟》報告中，便指出全球所創造的約44萬億美元、亦即一半以上的全球 GDP總額，適度或高度依賴自然和生態系統，舉例說，放牧業對發展中國家便十分重要。



世界經濟論壇於2022年發表的《新自然經濟》報告顯示在中國更有高達65%的GDP或會因生物多樣性危機所引致的自然風險而遭受影響。生物多樣性的喪失可直接使農業產量急劇下降，擾亂原料供應及其供應鏈，令相關企業成本大增，甚至出現經營困難。因此，與生物多樣性相關的風險，理應納入企業的風險管理策略及相關的ESG披露之中。



以綠色投資推動生物多樣性

反過來說，若我們積極推動生物多樣性的發展，不單能造福地球各種物種，更可創造龐大的經濟利益。根據世界經濟論壇《新自然經濟》報告的預計，及至2030年，可持續漁業、智能農業技術、智能建築等嶄新領域的商業價值可高達10.1萬億美元，同時創造3.95億個工作崗位。可見環境保育與經濟發展乃相輔相成、缺一不可。



不過，大自然保護協會的數據指出，每年我們在扭轉生物多樣性危機的資金缺口高達598至8,240億美元，除了依賴政府及相關組織的資源投放之外，投資者也可出一分力，一同將危害自然的行為轉化為有利的方向，使我們迎來更美好的未來，同時把握當中的吸引機遇。

【關於作者】

何忠熙為安聯投資（Allianz Global Investors）可持續發展專員，專責推動亞太區內可持續投資產品的發展和策略， 並負責可持續發展相關的顧問和倡導工作。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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