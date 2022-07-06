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【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）

個人增值 12:01 2022/07/06

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旅發局繼賞你遊、賞你住及賞你食後，再推出新一輪獎賞活動「夏日賞賞你」，分為4批派出20萬份優惠。市民可先在旅發局網站登記帳戶，並於最早的7月14日搶先領取，種類涵蓋零售、餐飲、主題樂園及景點等。馬上了解換領步驟及獎賞商戶及優惠名單。

旅發局為慶祝香港回歸25周年，推出「夏日賞賞你」抽獎活動，各種限量獎賞將分為4批推出，分別於2022年7月14、28日及8月11、25日中午12時開始換領，種類涵蓋零售、餐飲、主題樂園及景點等。名額有限，先到先得。而有興趣的市民需要預先到旅發局的網頁註冊帳戶，而每位用戶只可領取同一限量獎賞一次，並只可在「我的錢包」同時儲存最多3份限量獎賞。若「我的錢包」儲滿3份限量獎賞，必須先兌換，方可再領取其他限量獎賞。

獎賞方面，在第一批的獎賞中，多達47間商店、餐廳及主題樂園等。其中，牛角Buffet低至25折優惠享用晚市極上特選和牛100分鐘放題套餐，此套餐原價為570元，獎賞優惠價後為142.5元。而旅遊或主題樂園包括可以優惠價25元購買昂坪360來回標準纜車票（小童或長者）；7折購買海洋公園全日優惠套票；以及低至25折優惠享用洋紫荊維港遊船上自助晚餐。更多有關「夏日賞賞你」的限量獎賞商戶及優惠名單，可按此瀏覽。

「夏日賞賞你」換領方法及步驟

    點擊圖片放大

 

責任編輯：區祖飛

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