【投資策略】面對股市下跌要做的3件事

美股今年以來的沽壓不斷，而港股恒指在反彈至22500點左右水平也遇上股壓，面對着阻力。在美股熊市及港股震盪期，有三件事值得投資者再細味重溫。

1. 接受調整是無可避免

第一件是接受股市起跌是無可避免，特別是在貨幣政策收緊的環境下，股票價格走向雖然由企業盈利主導，但是市場流動性也會起關鍵作用。因此，在美國加息周期，香港同業拆息持續上升下，股市難免會出現波動。即使內地A股近日一直呈強，但不能掉以輕心，認為港股完全能避免受到外圍表現影響。

2. 收息股可對冲市場調整

儘管在股市調整期間，投資價值可能會出現帳面下降，但擁有收息股可確保投資組合不論在股價走勢如何的情況下仍能賺錢。收息股能提供穩定的現金流收入，不單可以作為組合下跌的緩衝，更可以利用來買入具長期潛力的股票。事實上，只要公司派息及持股數目不變，即使股價下跌，收到股息的金額也會維持。換言之，股價下跌不會影響現金流收入。因此，不要因為價格波動而胡亂變更投資組合。

3. 利用平均成本法增持

只要一家公司擁有強大的基本面，例如，收入增長、正收益、健康的資產負債表，以及超越同行的競爭優勢，將可以穿過股市下跌周期。利用平均成本法已能減低價格短期波動的影響，並且可提供買入更多股份的機會。目前香港不少銀行的月供股票門檻只是500元，不應錯過於低位累積的時機。

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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