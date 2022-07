加州酒限定體驗館登陸上環 侍酒師推介適合夏天葡萄酒

▲ Sips of Summer加州酒限定體驗館,展期至7月16日。

潮興Pop-up店,這風也吹到葡萄酒界。繼德國、西班牙、氣泡酒後,今次輪到加州酒,選址在上環鄰近PMQ的一幢清幽的住宅之中,開設「Sips of Summer加州酒限定體驗館」,讓大家仿如走進好友大宅,呷一啖來自加州夏天陽光的精華。

▲ 如住宅般的體驗館,一列酒櫃很醒神地置於「客廳」之中。(圖片:主辦機構提供)

或許未細味加州酒之前,認識一下這些與加州酒有關的最新數字:

。加州是世界第四大葡萄酒生產區

。加州生產了美國81%的葡萄酒,出口量更佔了95%

。加州有5,900名葡萄種植者,110多個葡萄品種

。加州共有58個縣,當中49個縣種植葡萄

。加州共有143個葡萄酒種植區(AVA)

加州得天獨厚,全年氣候宜人,陽光充沛,沿海微風送爽加上多樣化的地形風土,令加州能培養出不同風味的葡萄酒來。今次加州葡萄酒協會為了讓大眾深入了解加州葡萄酒,便在上環打造了「Sips of Summer加州酒限定體驗館」,重點介紹加州葡萄酒歷史上的里程碑,以及酒莊和釀酒師的貢獻。

▲ 1976年的Judgment of Paris令加州酒一舉成名,確立加州作為新世界葡萄酒產區的角色。(圖片:主辦機構提供)

展覽將呈現由1849年至今,從淘金熱到禁酒令,再到Judgment of Paris如何令加州酒一舉成名,種種事件逐步確立加州作為新世界葡萄酒產區的角色。大家除了可在體驗館品嘗和購買一系列加州葡萄酒外,周末期間,主辦單位亦請來獨立歌手Mansonvibes(張進翹)、Higgo Raj及Luna is A Bep現場演出,讓大家體驗 Music in the Vineyard,這加州傳統標誌性的夏季音樂會。此外,大家亦可透過葡萄酒應用程式以及網購平台Vivino,查看體驗館內所提供的葡萄酒資訊,並在特定時間內享受特別折扣購買加州酒。

侍酒師推介夏天加州酒

現在就請來Somm's Philosophy的創辦人亦是侍酒師的蔡淦烽(Reeze),為大家推介適宜夏天飲用的加州酒。

加州白酒:

Napa Cellars, Chardonnay, 2019:飲加州酒沒理由不喝Chardonnay,這是它主打的白葡萄之一。但加州地大物博,天氣、地形多樣性,例如Reeze今次介紹這枝Napa Cellars,就在Napa南部及Carneros的地區,沿岸有清涼的海風吹進,適宜種植Chardonnay及Sauvignon Blanc。採用的木桶少,果香較多,容易飲用。

Sand Point, Sauvignon Blanc, 2020:Lodi屬於加州中部,內陸地區,遠離海岸線,Reeze說照理是比較炎熱,但奇怪是這「三角洲」卻很清涼,因此種植白葡萄如Sauvignon Blanc是沒問題的。這白酒用了很少木桶,帶出草青和新鮮的風味。

J. Lohr, Bay Mist, White Riesling, Monterey, 2020:這個百分百家族擁有的莊園,在Monterey北面的Arroyo Seco,由於鄰近三藩市海灣,因此不乏清涼的海風。在cool climate成長的葡萄Riesling,釀製成這平易近人、既有高酸又帶少甜的白酒,Reeze認為在夏天將這Riesling冰凍少許來飲,最好不過。

加州紅酒:

Boneshaker, Zinfandel, Lodi, 2019:Lodi區以出產Zinfandel老樹馳名,而這紅酒,便是由Hahn家族很有歷史的葡萄園的出品所釀製,老樹平均由60年至超過100年不等。這Zinfandel只在木桶陳年了16個月,而且有六成都是新木桶,木味也不算濃重,帶有果醬的口感。雖然加州人夏天時喜愛將Zinfandel加冰飲用,但Reeze認為優質的紅酒他不會這樣做,只會冰凍至16-17C來飲,增加其清爽度。

Ironstone, Old Vine Zinfandel, Lodi, 2019:Lodi已成為Zinfandel的「首都」,因為35%的加州Zinfandel出產都在這裏。這紅酒採用45年的老樹,混入了10% Petite Sirah葡萄。Reeze說現在加州都流行用法國木桶,而這紅酒只陳年了3個月,木桶的影響較輕微,平易近人,果味較多。

DeLoach Vineyards, Pinot Noir, Russian River Valley, Sonoma County, 2019:大家都以為加州只有Cabernet Sauvignon紅葡萄,但其實也有不少出色的Pinot Noir。Reeze就認為這枝紅酒好喝,適合夏天飲用,輕身、高酸、有士多啤梨風味。雖然陳年了15個月,但用100%法國木桶,影響較少。

Lucas & Lewellen, Pinot Noir, Santa Barbara County, 2013:如果有看過電影《酒佬日記》(Sideways)的話,故事的背景就是Santa Barbara,這區以Pinot Noir馳名,cool climate的氣候,有海風從西面吹來,適宜種植法國布根地兩款紅白葡萄。Reeze說這Pinot Noir相比另一枝Russian Valley厚身的出品,較為直接,果味多一點。

Info

Sips of Summer加州酒限定體驗館

日期:即日至7月16日

地址:上環善慶街6-10號The Wild Lot(鄰近歌賦街及PMQ)

開放時間:12nn-8pm