加州酒限定體驗館登陸上環 侍酒師推介適合夏天葡萄酒

▲ Sips of Summer加州酒限定體驗館，展期至7月16日。

潮興Pop-up店，這風也吹到葡萄酒界。繼德國、西班牙、氣泡酒後，今次輪到加州酒，選址在上環鄰近PMQ的一幢清幽的住宅之中，開設「Sips of Summer加州酒限定體驗館」，讓大家仿如走進好友大宅，呷一啖來自加州夏天陽光的精華。

▲ 如住宅般的體驗館，一列酒櫃很醒神地置於「客廳」之中。（圖片：主辦機構提供）

或許未細味加州酒之前，認識一下這些與加州酒有關的最新數字：

。加州是世界第四大葡萄酒生產區

。加州生產了美國81%的葡萄酒，出口量更佔了95%

。加州有5,900名葡萄種植者，110多個葡萄品種

。加州共有58個縣，當中49個縣種植葡萄

。加州共有143個葡萄酒種植區（AVA）

加州得天獨厚，全年氣候宜人，陽光充沛，沿海微風送爽加上多樣化的地形風土，令加州能培養出不同風味的葡萄酒來。今次加州葡萄酒協會為了讓大眾深入了解加州葡萄酒，便在上環打造了「Sips of Summer加州酒限定體驗館」，重點介紹加州葡萄酒歷史上的里程碑，以及酒莊和釀酒師的貢獻。

▲ 1976年的Judgment of Paris令加州酒一舉成名，確立加州作為新世界葡萄酒產區的角色。（圖片：主辦機構提供）

展覽將呈現由1849年至今，從淘金熱到禁酒令，再到Judgment of Paris如何令加州酒一舉成名，種種事件逐步確立加州作為新世界葡萄酒產區的角色。大家除了可在體驗館品嘗和購買一系列加州葡萄酒外，周末期間，主辦單位亦請來獨立歌手Mansonvibes（張進翹）、Higgo Raj及Luna is A Bep現場演出，讓大家體驗 Music in the Vineyard，這加州傳統標誌性的夏季音樂會。此外，大家亦可透過葡萄酒應用程式以及網購平台Vivino，查看體驗館內所提供的葡萄酒資訊，並在特定時間內享受特別折扣購買加州酒。

侍酒師推介夏天加州酒

現在就請來Somm's Philosophy的創辦人亦是侍酒師的蔡淦烽（Reeze），為大家推介適宜夏天飲用的加州酒。

加州白酒：

Napa Cellars, Chardonnay, 2019：飲加州酒沒理由不喝Chardonnay，這是它主打的白葡萄之一。但加州地大物博，天氣、地形多樣性，例如Reeze今次介紹這枝Napa Cellars，就在Napa南部及Carneros的地區，沿岸有清涼的海風吹進，適宜種植Chardonnay及Sauvignon Blanc。採用的木桶少，果香較多，容易飲用。

Sand Point, Sauvignon Blanc, 2020：Lodi屬於加州中部，內陸地區，遠離海岸線，Reeze說照理是比較炎熱，但奇怪是這「三角洲」卻很清涼，因此種植白葡萄如Sauvignon Blanc是沒問題的。這白酒用了很少木桶，帶出草青和新鮮的風味。

J. Lohr, Bay Mist, White Riesling, Monterey, 2020：這個百分百家族擁有的莊園，在Monterey北面的Arroyo Seco，由於鄰近三藩市海灣，因此不乏清涼的海風。在cool climate成長的葡萄Riesling，釀製成這平易近人、既有高酸又帶少甜的白酒，Reeze認為在夏天將這Riesling冰凍少許來飲，最好不過。

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加州紅酒：

Boneshaker, Zinfandel, Lodi, 2019：Lodi區以出產Zinfandel老樹馳名，而這紅酒，便是由Hahn家族很有歷史的葡萄園的出品所釀製，老樹平均由60年至超過100年不等。這Zinfandel只在木桶陳年了16個月，而且有六成都是新木桶，木味也不算濃重，帶有果醬的口感。雖然加州人夏天時喜愛將Zinfandel加冰飲用，但Reeze認為優質的紅酒他不會這樣做，只會冰凍至16-17C來飲，增加其清爽度。

Ironstone, Old Vine Zinfandel, Lodi, 2019：Lodi已成為Zinfandel的「首都」，因為35%的加州Zinfandel出產都在這裏。這紅酒採用45年的老樹，混入了10% Petite Sirah葡萄。Reeze說現在加州都流行用法國木桶，而這紅酒只陳年了3個月，木桶的影響較輕微，平易近人，果味較多。

DeLoach Vineyards, Pinot Noir, Russian River Valley, Sonoma County, 2019：大家都以為加州只有Cabernet Sauvignon紅葡萄，但其實也有不少出色的Pinot Noir。Reeze就認為這枝紅酒好喝，適合夏天飲用，輕身、高酸、有士多啤梨風味。雖然陳年了15個月，但用100%法國木桶，影響較少。

Lucas & Lewellen, Pinot Noir, Santa Barbara County, 2013：如果有看過電影《酒佬日記》（Sideways）的話，故事的背景就是Santa Barbara，這區以Pinot Noir馳名，cool climate的氣候，有海風從西面吹來，適宜種植法國布根地兩款紅白葡萄。Reeze說這Pinot Noir相比另一枝Russian Valley厚身的出品，較為直接，果味多一點。

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Info

Sips of Summer加州酒限定體驗館

日期：即日至7月16日

地址：上環善慶街6-10號The Wild Lot（鄰近歌賦街及PMQ）

開放時間：12nn-8pm