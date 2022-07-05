【MPF】6月強積金人均蝕逾7,000元　中港股非獨贏　冠軍竟是歐股基金

根據基金數據公司理柏統計，6月份整體強積金錄3.02%的負回報，有別於上月錄正回報表現。以去年底共458.6萬名強積金成員、截至5月底人均資產值235,543元計算，6月份人均蝕7,113元。

■6月份強積金分類表現一覽■

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■6月份表現最好的5隻基金■

（按6月回報低至高排序）

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在眾多基金分類均「見紅」的情況下，僅得中國股票基金、香港股票基金及大中華股票基金錄正回報，中國股票及香港股票基金分別賺4.57%及3.4%，而大中華股票基金則錄0.49%的單月回報。

雖然歐洲股票基金在6月的分類表現中幾乎是最差，見9.7%負回報。但萬全強積金旗下的歐洲股票基金表現卻跑贏所有個別基金，有3.22%回報。其次是景順強積金策略計劃下的中港股票基金及中國人壽大中華股票基金，分別有2.4%及2.39%回報。

期內表現最差的強積金為海通韓國基金，蝕14.31%。宏利歐洲股票基金及友邦亞洲股票基金則分別蝕12.09%及11.64%。

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責任編輯：鄭樂怡

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