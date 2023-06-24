【好去處】想去露營又怕熱？　6大Glamping推介 有冷氣/雪櫃/藍牙音響

到了夏天，大家都想趁好天氣去露營，但每次想到要忍受蚊蟲叮咬，並且要自己手忙腳亂搭帳篷就卻步。不過不用擔心，最近幾年流行的Glamping可以完美解決所有的擔心。以下為大家推介一些熱門Glamping地點！



Glamping是什麽？

Glamping的意思是Glamorous＋Camping，簡單來說就是Camping的豪華版。Glamping豪華露營指設備完善的露營地，因應場地供應，配備冷氣、住宿物品及娛樂設施，讓住客能享受露營及郊遊樂趣同時，感受到較舒適的住宿環境。

1. 大嶼山長沙：面對沙灘露營車/燒烤園

位於大嶼山長沙的海迎灘是度假式營地和BBQ場地，營地有一片大草地，鄰近亦有一個海灘，可選擇租借不同大小的露營車，小型露營車內設一張可升降的餐枱梳化，晚上將梳化推開就能變成一張雙人床，中型和大型露營車則適合四至六位成人同住。

車內配套十分齊全，有Wifi、電視、雙人牀、雪櫃、冷暖空調、開放式廚房及餐枱等等，在如此炎熱天氣，冷氣就是救星。

營地向前行不遠就是大嶼山長沙海灘，評為一級水質之泳灘，清透水質，非常舒適。除此之外，營地亦設有燒烤區，三五好友聚會之選。

海迎灘

地址：大嶼山嶼南道57號

入住時間：3:30pm開始

交通：乘11、11A、23、A35、N35(通宵)號巴士，約20分鐘車程到長沙蝶崗站下車；乘1、2、4 N1號巴士，約20分鐘車程到達長沙蝶崗站下車

電話：2890 9980／90606220（whatsapp）

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2. 大嶼山：貝澳星園充氣泡泡屋

貝澳星園主打充氣泡泡屋，其透明的設計空間感十足，其中全透明星空帳篷幾近可以360度望見星空，非常特別的Glamping房型之一。

營內用品齊全，躺在營中抬頭即，最值得一讚的是竟有電暖毯、風筒及藍芽擴音器這些設備提供，很多營區都是提供基本設備，但這裏還有這麽貼心的設備。同時，園內同時設有燒烤設施、衛生間、沐浴間等等，應有盡有。

星園

地點：新界離島區大嶼山貝澳牛坳園48號

入營時間：4pm開始 ，退營時間：11am

電話：9263 9078（whatsapp）

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3. 大嶼山：浪高長岸

喜歡露營並且酷愛水上活動的朋友們有福音了，位於大嶼山長沙下村海灘的浪高長岸，由東涌出發只需20分鐘車程，既有露營車和印第安營兩種營地供選擇，還有獨木舟、人體衝浪板等水上活動提供。

浪高長岸

地址： 香港大嶼山長沙下村29號

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4. 元朗：白泥部落Pastoral Glamping

白泥部落，位於元朗八鄉石崗，營地位置遠眺大帽山、雞公嶺，是香港新界區少有大型特色露營場地。設有全新豪華營區，去年5月才完成翻新工程。營地共有3款特色營舍可供選擇： 帆船營、部落營、星空營。每個特色營舍均設有酒店式配套，包括全新獨立洗間、冷熱水沐浴裝置、冷暖氣、免費停車場等。不但已為營友進行大規模杜絕蚊蟲工程，更歡迎寵物入住。

元朗白泥部落Pastoral Glamping

地址：元朗八鄉錦田石崗機場路水流田村村口

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5. 元朗：農樂營

元朗農樂營提供全新熱門主題露營小屋，營地設有10間旅行主題的小屋和帳篷選擇，而且場內設施眾多，包括有2千呎室內兒童遊樂室、迷你賽車場、迷你充氣彈床等，更有私人卡拉OK房及麻雀房，滿足晒大人同小朋友需要。

農樂營

地址：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）

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6. 沙頭角：紅花嶺Ogawa

若果你是露營發燒友，定必認識 Ogawa這個日本老字號品牌，位於沙頭角紅花嶺的 Ogawa 人氣小山屋，是 Ogawa香港唯一正式授權營地，以牛樟樹生態為主題的汽車露營場，以日系風格作為設計，讓你仿如置身山中小屋。Ogawa豪華露營體驗包含移動式冷氣使用。

Ogawa Type52R 人氣小山屋

地址：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號 Autocamper 紅花嶺 (景盛農莊)

WhatsApp：69304334

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