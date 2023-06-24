  • 31°C
香港時間 : 2023624日 (週六) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】想去露營又怕熱？　6大Glamping推介 有冷氣/雪櫃/藍牙音響

精明消費 11:30 2023/06/24

分享：

分享：

到了夏天，大家都想趁好天氣去露營，但每次想到要忍受蚊蟲叮咬，並且要自己手忙腳亂搭帳篷就卻步。不過不用擔心，最近幾年流行的Glamping可以完美解決所有的擔心。以下為大家推介一些熱門Glamping地點！

Glamping是什麽？
Glamping的意思是Glamorous＋Camping，簡單來說就是Camping的豪華版。Glamping豪華露營指設備完善的露營地，因應場地供應，配備冷氣、住宿物品及娛樂設施，讓住客能享受露營及郊遊樂趣同時，感受到較舒適的住宿環境。

1. 大嶼山長沙：面對沙灘露營車/燒烤園
位於大嶼山長沙的海迎灘是度假式營地和BBQ場地，營地有一片大草地，鄰近亦有一個海灘，可選擇租借不同大小的露營車，小型露營車內設一張可升降的餐枱梳化，晚上將梳化推開就能變成一張雙人床，中型和大型露營車則適合四至六位成人同住。

車內配套十分齊全，有Wifi、電視、雙人牀、雪櫃、冷暖空調、開放式廚房及餐枱等等，在如此炎熱天氣，冷氣就是救星。

營地向前行不遠就是大嶼山長沙海灘，評為一級水質之泳灘，清透水質，非常舒適。除此之外，營地亦設有燒烤區，三五好友聚會之選。

海迎灘
地址：大嶼山嶼南道57號
入住時間：3:30pm開始
交通：乘11、11A、23、A35、N35(通宵)號巴士，約20分鐘車程到長沙蝶崗站下車；乘1、2、4 N1號巴士，約20分鐘車程到達長沙蝶崗站下車
電話：2890 9980／90606220（whatsapp）
網站：按此

    點擊圖片放大
    +3
    +2

2. 大嶼山：貝澳星園充氣泡泡屋

貝澳星園主打充氣泡泡屋，其透明的設計空間感十足，其中全透明星空帳篷幾近可以360度望見星空，非常特別的Glamping房型之一。

營內用品齊全，躺在營中抬頭即，最值得一讚的是竟有電暖毯、風筒及藍芽擴音器這些設備提供，很多營區都是提供基本設備，但這裏還有這麽貼心的設備。同時，園內同時設有燒烤設施、衛生間、沐浴間等等，應有盡有。

星園
地點：新界離島區大嶼山貝澳牛坳園48號
入營時間：4pm開始 ，退營時間：11am
電話：9263 9078（whatsapp）
網站：按此

    點擊圖片放大

3. 大嶼山：浪高長岸
喜歡露營並且酷愛水上活動的朋友們有福音了，位於大嶼山長沙下村海灘的浪高長岸，由東涌出發只需20分鐘車程，既有露營車和印第安營兩種營地供選擇，還有獨木舟、人體衝浪板等水上活動提供。

浪高長岸
地址： 香港大嶼山長沙下村29號
網址：按此

    點擊圖片放大
    +3
    +2

4. 元朗：白泥部落Pastoral Glamping
白泥部落，位於元朗八鄉石崗，營地位置遠眺大帽山、雞公嶺，是香港新界區少有大型特色露營場地。設有全新豪華營區，去年5月才完成翻新工程。營地共有3款特色營舍可供選擇： 帆船營、部落營、星空營。每個特色營舍均設有酒店式配套，包括全新獨立洗間、冷熱水沐浴裝置、冷暖氣、免費停車場等。不但已為營友進行大規模杜絕蚊蟲工程，更歡迎寵物入住。

元朗白泥部落Pastoral Glamping
地址：元朗八鄉錦田石崗機場路水流田村村口
網頁：按此
Facebook：按此

    點擊圖片放大
    +4
    +3

5. 元朗：農樂營
元朗農樂營提供全新熱門主題露營小屋，營地設有10間旅行主題的小屋和帳篷選擇，而且場內設施眾多，包括有2千呎室內兒童遊樂室、迷你賽車場、迷你充氣彈床等，更有私人卡拉OK房及麻雀房，滿足晒大人同小朋友需要。

農樂營
地址：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）
網址：按此

    點擊圖片放大
    +3
    +2

6. 沙頭角：紅花嶺Ogawa
若果你是露營發燒友，定必認識 Ogawa這個日本老字號品牌，位於沙頭角紅花嶺的 Ogawa 人氣小山屋，是 Ogawa香港唯一正式授權營地，以牛樟樹生態為主題的汽車露營場，以日系風格作為設計，讓你仿如置身山中小屋。Ogawa豪華露營體驗包含移動式冷氣使用。

Ogawa Type52R 人氣小山屋
地址：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號 Autocamper 紅花嶺 (景盛農莊)
WhatsApp：69304334

    點擊圖片放大
    +5
    +4

日本潮牌F.C.Real Bristol加入山系陣營　限時快閃店推時裝化露營用品

【北上好去處】教你領免費健身券／深圳野生動物園$99入場

迪士尼24天環球之旅開賣 坐私人飛機遊全球12座樂園

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

深圳食玩優惠　車費半價最後兩天／ 5-6折嘗人氣川菜、海鮮自助、日料
今日
深圳食玩優惠　車費半價最後兩天／ 5-6折嘗人氣川菜、海鮮自助、日料
再見「快時尚」? 85%人願買較少、追求更好質量　更多人二手取代全新
2023/06/23
再見「快時尚」? 85%人願買較少、追求更好質量　更多人二手取代全新
【北上消費喜訊】支付寶即日起可綁Mastercard
2023/06/21
【北上消費喜訊】支付寶即日起可綁Mastercard
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
2023/06/19
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
【北上過節】父親節大灣區提案 免費入場啤酒節／自助餐父親享5折
2023/06/17
【北上過節】父親節大灣區提案 免費入場啤酒節／自助餐父親享5折
裝修設計 家品 賽車 新界 大嶼山 麻將 沙頭角 大帽山 好去處

下一篇文章

深圳食玩優惠　車費半價最後兩天／ 5-6折嘗人氣川菜、海鮮自助、日料
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價
【今日優惠精選】九巴小童免費任搭13日｜凑凑周年慶低至半價
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
港人申請深圳頤年卡 免費搭車/醫療福利/高齡津貼 （附申請資料及流程）
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
【今日優惠精選】牛角午市定食半價｜元氣壽司下午茶餐低至$48
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（6月8日更新）
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
AlipayHK多項新功能：iOS版App連結Apple ID、深圳掃碼乘車、接入泰國
【信用卡消費】各大銀行信用卡SMS提示服務一覽　防止騙徒有機可乘
【信用卡消費】各大銀行信用卡SMS提示服務一覽　防止騙徒有機可乘
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款