  • 28°C
香港時間 : 2022706日 (週三) 19:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好去處】想去露營又怕熱？　4大有冷氣Glamping推介

精明消費 18:51 2022/07/06

分享：

分享：

到了夏天，大家都想趁好天氣去露營，但每次想到要忍受蚊蟲叮咬，並且要自己手忙腳亂搭帳篷就卻步。不過不用擔心，最近幾年流行的Glamping可以完美解決所有的擔心。以下為大家推介一些熱門Glamping地點！

Glamping是什麽？
Glamping的意思是Glamorous＋Camping，簡單來說就是Camping的豪華版。Glamping豪華露營指設備完善的露營地，因應場地供應，配備冷氣、住宿物品及娛樂設施，讓住客能享受露營及郊遊樂趣同時，感受到較舒適的住宿環境。

1. 元朗白泥部落Pastoral Glamping
白泥部落，位於元朗八鄉石崗，營地位置遠眺大帽山、雞公嶺，是香港新界區少有大型特色露營場地。設有全新豪華營區，去年5月才完成翻新工程。營地共有3款特色營舍可供選擇： 帆船營、部落營、星空營。每個特色營舍均設有酒店式配套，包括全新獨立洗間、冷熱水沐浴裝置、冷暖氣、免費停車場等。不但已為營友進行大規模杜絕蚊蟲工程，更歡迎寵物入住。

元朗白泥部落Pastoral Glamping
地址：元朗八鄉錦田石崗機場路水流田村村口
網頁：按此
Facebook：按此

    點擊圖片放大
    +4
    +3

2. 大嶼山浪高長岸
喜歡露營並且酷愛水上活動的朋友們有福音了，位於大嶼山長沙下村海灘的浪高長岸，由東涌出發只需20分鐘車程，既有露營車和印第安營兩种營地供選擇，還有獨木舟、人體衝浪板等水上活動提供。

浪高長岸
地址： 香港大嶼山長沙下村29號
網址：按此

    點擊圖片放大
    +3
    +2

3. 沙頭角紅花嶺Ogawa
若果你是露營發燒友，定必認識 Ogawa這個日本老字號品牌，位於沙頭角紅花嶺的 Ogawa 人氣小山屋，是 Ogawa香港唯一正式授權營地，以牛樟樹生態為主題的汽車露營場，以日系風格作為設計，讓你仿如置身山中小屋。Ogawa豪華露營體驗包含移動式冷氣使用。

Ogawa Type52R 人氣小山屋
地址：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號 Autocamper 紅花嶺 (景盛農莊)
WhatsApp：69304334

    點擊圖片放大
    +5
    +4

4. 元朗農樂營
元朗農樂營提供全新熱門主題露營小屋，營地設有10間旅行主題的小屋和帳篷選擇，而且場內設施眾多，包括有2千呎室內兒童遊樂室、迷你賽車場、迷你充氣彈床等，更有私人卡拉OK房及麻雀房，滿足晒大人同小朋友需要。

農樂營
地址：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）
網址：按此

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
今日
【夏日賞賞你】第一批7月14日搶先領取　142.5元享牛角放題、海洋公園全日套票7折（附登記步驟）
【消費優惠】yuu網購惠康/MarketPlace貨品滿$300　即減$60
今日
【消費優惠】yuu網購惠康/MarketPlace貨品滿$300　即減$60
【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折
今日
【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折
【好去處】7月必去悠閒人氣市集　七夕／追星／植物肉市集等你打卡！
2022/07/05
【好去處】7月必去悠閒人氣市集　七夕／追星／植物肉市集等你打卡！
【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠　精選產品低至45折發售
2022/07/05
【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠　精選產品低至45折發售
裝修設計 家品 賽車 新界 大嶼山 麻將 沙頭角 大帽山 好去處

下一篇文章

【消費優惠】yuu網購惠康/MarketPlace貨品滿$300　即減$60
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
今日優惠精選 - 【消費優惠】屈臣氏積分當錢駛免費換精選產品　大都烤鴨片皮鴨半價優惠
【消費優惠】屈臣氏積分當錢駛免費換精選產品　大都烤鴨片皮鴨半價優惠
【好去處】7月必去悠閒人氣市集　七夕／追星／植物肉市集等你打卡！
【好去處】7月必去悠閒人氣市集　七夕／追星／植物肉市集等你打卡！
【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折
【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折
【消費優惠】yuu網購惠康/MarketPlace貨品滿$300　即減$60
【消費優惠】yuu網購惠康/MarketPlace貨品滿$300　即減$60
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
【5000元消費券】未拎到第3期八達通$1,000消費券？　可能做漏呢件事（附查詢方法）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款