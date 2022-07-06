【好去處】想去露營又怕熱？　4大有冷氣Glamping推介

到了夏天，大家都想趁好天氣去露營，但每次想到要忍受蚊蟲叮咬，並且要自己手忙腳亂搭帳篷就卻步。不過不用擔心，最近幾年流行的Glamping可以完美解決所有的擔心。以下為大家推介一些熱門Glamping地點！



Glamping是什麽？

Glamping的意思是Glamorous＋Camping，簡單來說就是Camping的豪華版。Glamping豪華露營指設備完善的露營地，因應場地供應，配備冷氣、住宿物品及娛樂設施，讓住客能享受露營及郊遊樂趣同時，感受到較舒適的住宿環境。

1. 元朗白泥部落Pastoral Glamping

白泥部落，位於元朗八鄉石崗，營地位置遠眺大帽山、雞公嶺，是香港新界區少有大型特色露營場地。設有全新豪華營區，去年5月才完成翻新工程。營地共有3款特色營舍可供選擇： 帆船營、部落營、星空營。每個特色營舍均設有酒店式配套，包括全新獨立洗間、冷熱水沐浴裝置、冷暖氣、免費停車場等。不但已為營友進行大規模杜絕蚊蟲工程，更歡迎寵物入住。

元朗白泥部落Pastoral Glamping

地址：元朗八鄉錦田石崗機場路水流田村村口

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2. 大嶼山浪高長岸

喜歡露營並且酷愛水上活動的朋友們有福音了，位於大嶼山長沙下村海灘的浪高長岸，由東涌出發只需20分鐘車程，既有露營車和印第安營兩种營地供選擇，還有獨木舟、人體衝浪板等水上活動提供。

浪高長岸

地址： 香港大嶼山長沙下村29號

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3. 沙頭角紅花嶺Ogawa

若果你是露營發燒友，定必認識 Ogawa這個日本老字號品牌，位於沙頭角紅花嶺的 Ogawa 人氣小山屋，是 Ogawa香港唯一正式授權營地，以牛樟樹生態為主題的汽車露營場，以日系風格作為設計，讓你仿如置身山中小屋。Ogawa豪華露營體驗包含移動式冷氣使用。

Ogawa Type52R 人氣小山屋

地址：香港沙頭角沙頭角公路石涌凹段39號 Autocamper 紅花嶺 (景盛農莊)

WhatsApp：69304334

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4. 元朗農樂營

元朗農樂營提供全新熱門主題露營小屋，營地設有10間旅行主題的小屋和帳篷選擇，而且場內設施眾多，包括有2千呎室內兒童遊樂室、迷你賽車場、迷你充氣彈床等，更有私人卡拉OK房及麻雀房，滿足晒大人同小朋友需要。

農樂營

地址：元朗牛潭尾路攸潭尾村（攸潭美村公所附近）

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責任編輯：梁政琪

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