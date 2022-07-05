【ESG】滙豐推新一批美元綠色零售存款證　存6個月、年息率1.7厘　為低碳項目提供融資

上一篇文章
【投資理財】前惠理高層坐鎮 線上財富管理平台攻港 首創不收佣金
滙豐繼3月時推出存款期為3個月的美元綠色零售存款證後，今日宣布將會推出新一批美元綠色零售存款證，為個人客戶提供更多參與綠色項目的機會。而是次的美元綠色零售存款證年息率為1.7%，存款期為6個月。
滙豐指，由即日起至2022年7月8日中午，滙豐客戶可透過流動理財、網上理財或分行認購該批美元綠色存款證。認購金額低至10,000美元，存款期為6個月，提供1.70%的固定票面年息率。
滙豐亦指，是次發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。
綠色存款證的詳情如下：
|發行人
|香港上海滙豐銀行有限公司
|類別
|定息存款證
|認購期
|即日至7月8日中午
|發行日期
|2022年7月15日
|到期日期
|2023年1月17日
|票息
|固定年息率1.70%
|發行價
|100%
|存款證發行貨幣
|美元
|開始計息日期
|2022年7月15日
|面額
|10,000美元，隨後增加10,000美元
|最低認購金額
|10,000美元
|利息支付日期
|票息到期日支付
|認購渠道
|流動理財、網上理財及滙豐分行
|服務收費
|
託管服務：零售客戶可獲豁免
代收利息：豁免到期贖回：豁免
責任編輯：區祖飛
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 綠色投資