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【ESG】滙豐推新一批美元綠色零售存款證　存6個月、年息率1.7厘　為低碳項目提供融資

個人增值 17:08 2022/07/05

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滙豐繼3月時推出存款期為3個月的美元綠色零售存款證後，今日宣布將會推出新一批美元綠色零售存款證，為個人客戶提供更多參與綠色項目的機會。而是次的美元綠色零售存款證年息率為1.7%，存款期為6個月。

滙豐指，由即日起至2022年7月8日中午，滙豐客戶可透過流動理財、網上理財或分行認購該批美元綠色存款證。認購金額低至10,000美元，存款期為6個月，提供1.70%的固定票面年息率。

滙豐亦指，是次發行所得的款項將根據滙豐綠色債券框架，用於為合資格業務和項目提供融資，以推動經濟向低碳、適應氣候變化及可持續發展轉型。

綠色存款證的詳情如下：

發行人 香港上海滙豐銀行有限公司
類別 定息存款證
認購期 即日至7月8日中午
發行日期 2022年7月15日
到期日期 2023年1月17日
票息 固定年息率1.70%
發行價 100%
存款證發行貨幣 美元
開始計息日期 2022年7月15日
面額 10,000美元，隨後增加10,000美元
最低認購金額 10,000美元
利息支付日期 票息到期日支付
認購渠道 流動理財、網上理財及滙豐分行
服務收費

託管服務：零售客戶可獲豁免

代收利息：豁免

到期贖回：豁免

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 綠色投資

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