【投資理財】前惠理高層坐鎮 綫上財富管理平台攻港 首創不收佣金

財富管理平台向來要收取銷售佣金及投資顧問費用，高昂費用及因佣金制度產生銷售與客戶利益不一致的行業矛盾未來將可以帶來改變。亞洲綫上財富管理平台「Endowus智安投」在新加坡為行業帶來變革型轉變，該公司只收取投資顧問費，不收取銷售佣金，一改過往行業的收費方式。



集團將會將這個變革型轉變帶進香港市場，公司首創不收取銷售佣金的綫上財富管理平台，香港是作為公司開拓海外市場的首站。集團相信高透明度及智能的線上財富管理服務是市場不可逆轉的新趨勢。Endowus亦已獲得香港證監會第1類、第4類和第9類業務的牌照許可，可以於香港提供財富管理、諮詢及資產管理業務。



曾任職香港最大的本土基金公司惠理集團的袁淇欣獲委任為「Endowus智安投」的香港業務主管，董事總經理，她將負責建立及領導Endowus在香港的業務，計劃於2022年第四季度在香港推出其綫上財富管理服務。 期望可以在具透明性的費用制度下，為投資者帶來理想的投資產品及最專業的投顧服務。

責任編輯：陳玉蓮

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