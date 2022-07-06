【親子理財分享】養一個小朋友唔止400萬？ 生BB前最重要唔係理財計劃 　係調整心態？

一講到生兒育女，不少香港人都會想起當年電視廣告「養一個小朋友要400萬！」這句經典，這句話是2006年一個銀行廣告，「珊珊」李麗珊的廣告對白，當時「珊珊」已提及養大個BB 要400萬，所以在人生每個階段都要好好規劃。事隔十多年，跟隨通脹的情況下，養一個小朋友400萬仲夠唔夠呢？

隨着世界不停改變，育兒成本愈來愈大，有生兒育女計劃的讀者都會擔心或要及早進行財務計劃。去年剛成為「新手爸爸」富昌金融集團高級副總裁潘家榮（Kevin）坦言自己不是那種有計劃儲蓄的人，所以生小朋友的時候沒有想過要儲到一個特定金額才計劃有小朋友，即使他自己個人的退休計劃，他也沒有多想。



對於人生不同的階段，理財規劃是重要的，但對於生兒育女，Kevin 自己生小朋友時則沒有考慮太多金錢問題，因為小朋友所花的金錢其實都是較鎖碎的金額，又直言「要用到時就搵到錢」，而生小朋友是上天賜予的一份禮物，他認為不需要想太多，錢不夠的時候便要再努力多點。



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「另類理財」的Kevin直言，自己沒有設定預算，亦沒有想過設定買玩具、尿片或奶粉等的金額，因為小朋友的開支大多都是數百元至數千元，他直言有時「食餐飯都無咗啦」，故此這些都沒有必要作預算。另一方面，他認為家庭首先要先想自己要甚麼質素的生活或是想提供怎樣的生活質素給小朋友，再去推動自己達到其目標，思考如何賺得那些錢便可以了。

Kevin的確是說得輕鬆，因為他畢竟亦有一定的經濟基礎，要他為準父母給予一點理財建議。他最終表示，生小朋友開支較大的亦是有，他提到例如請「陪月」，由於是新手父母，沒有經驗亦怕處理不來，故一開始他亦有請星級「陪月」，24小時照顧老婆及仔仔，若真要預算應該就是這筆錢了，另外將來的教育費用等大開支，這些都是視乎父母的經濟能力而定，正所謂「貴有貴養，平有平養」。事實上，每對夫妻生小朋友都有其選擇，能夠有額外的金錢支持當然比較理想，不過400萬這個數字準父母亦不必太執着。

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責任編輯：陳玉蓮

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