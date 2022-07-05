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【理財之道】錢唔多又無時間 真係唔好「投資股票」！ 你最需要係投資呢樣！

個人增值 16:37 2022/07/05

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在通脹高企，加上大世界鼓催的情況下，不少人都心急想學「投資」。「投資」顧名思義就是要「投入資源」，普遍而言「資源」就是金錢或是時間。但實際情況是，有人有一點錢但沒有時間，又或者有些人根本沒有錢又沒有時間，卻心急想投資，所以大部分人會嘗試進入「股海」，博一博看看自己是否「投資」獲利。又或者你問理財顧問，他們大部分都會叫你放定存、買保險、買基金等。

事實上，投資這些產品不是不好，但若你是一個不太有資金又沒時間的人，這樣做的風險高，而且回報低。對於無錢又無時間的人而言，最理想的投資是「投資自己」，例如多看書、多交朋友、多多學習新技能，並且花點時間學習投資這件事。這樣他才可以讓自己成為一個有增值潛力的工具，同時亦讓自己在未來可以有更高的賺錢能力。

如果你覺得投資自己這件事太虛，可以看看這世界上大多數有錢人，他們都是先讓自己變成「有錢人」，才開始投資的。藉著投資自己，讓自己擁有創造收入的能力，讓個人的現金流變得穩定，再去投資。在他們有資金投資之前，他們靠的都是能力、人脈與努力去為自己創造第一桶金。

【為何有記帳都儲不到錢？　解構記帳三大迷思 ： 按此

因此在開始投資之前，不需要太急進，可以先學習投資相關知識，例如學習看企業業績報告、分析當中的數字，累積相關投資知識，多看新聞時事，了解全球經濟環境，等到投資技能足以降低身處市場的風險時，才踏入市場，可以免去巨大的風險。

責任編輯：陳玉蓮
 

加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵

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