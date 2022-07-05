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【銀行優惠】工銀亞洲推5大慶回歸優惠　新客開戶及網上理財交易獎賞合共高達5萬元

個人增值 15:52 2022/07/05

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慶祝回歸25周年的獎賞接連不斷，工銀亞洲宣布推出多重客戶優惠，當中涵蓋開戶、定存、信用卡、證券交易及網上理財投資等5大範疇，包括「理財金」客戶可享新客開戶賞高達2.5萬港元現金回贈，網上理財交易賞高達2.5萬港元認購費回贈及／或現金回贈。另外，全新「理財金」或「私人銀行」證券客戶透過「工銀智投資」APP可享首12個月買入證券0元佣金優惠等。

另外，工銀亞洲推出一站式全新手機銀行基金服務平台，提供實時基金行情資訊，配備嶄新介面設計、多項升級功能及優化流程，滿足客戶基金理財需要，以及全新搜尋功能，可根據關鍵字、基金公司及基金分類等不同設定，篩選逾900多種基金產品。

優惠一、新客開戶賞
全新「理財金」客戶若符合「基本獎賞」及「額外獎賞」要求，可尊享高達2.5萬港元現金回贈。按工銀優惠列表顯示，若每日平均理財總值金額為80萬港元至150萬港元以下，可獲800港元的基本獎賞及500港元的額外獎賞，合共1,300港元獎賞。其他每日平均理財總值金額及獎賞詳情可瀏覽網頁

1）推廣期：2022年7月1日至2022年9月30日（包括首尾兩天）
2）適用客戶：全新「理財金賬戶」客戶

優惠二、網上理財交易賞
經電子渠道認購指定理財產品完成合資格交易，可尊享高達2.5萬港元認購費回贈及或現金回贈。認購基金可享高達1.8萬港元認購費回贈，首20萬港元認購金額（或其等值），可獲認購費全數回贈；其後每累積認購金額達等值20萬港元，可享400港元認購費回贈。

而認購貨幣掛鈎合約、結構性存款高達4,000港元現金回贈，每累積交易金額達等值50萬港元，可享現金回贈400港元。若同時認購基金及貨幣掛鈎合約、結構性存款，且達指定累積交易金額，可享額外累積交易賞。

1）推廣期：2022年7月1日至2022年9月30日（包括首尾兩天）
2）適用客戶：新投資客戶

優惠三、定期存款推廣優惠
優惠適用貨幣為港幣，資金類別包括合資格全新資金25萬港元起+舊資金，合共100萬港元，或全新資金100萬港元

1）推廣期：2022年6月22日至2022年7月29日（包括首尾兩天)
２）適用客戶：所有零售個人客戶（須開立綜合／E時代／理財金賬戶及申請／持有借記卡） 

有關更多存款詳情，可按此瀏覽網頁。

優惠四、新「理財金」證券客戶優惠
新「理財金」證券客戶可享兩大優惠，包括「開戶現金賞」高達300港元現金回贈，而透過「工銀智投資」APP買入證券0港元佣金優惠，並可尊享首12個月買入證券0港元佣金優惠，及之後有機會獲延長該優惠。

1）推廣期：2022年7月1日至2022年12月31日（包括首尾兩天）
2）適用客戶：所有「理財金」證券客戶

優惠五、 ICBC「理財金」萬事達卡白金卡優惠

適用客戶：「理財金」萬事達卡白金卡客戶

１）現金回贈：無上限1.5%賞

  • 優惠：憑ICBC「理財金」萬事達卡白金卡於本地及海外簽賬消費，尊享無上限1.5%現金回贈。

２）迎新優惠：

  • 推廣期：2022年7月1日至2022年12月31日（包括首尾兩天）
  • 優惠：全新客戶成功申請ICBC「理財金」萬事達卡白金卡尊享300港元信用卡免找數簽賬額。

３）全城美饌10%現金回贈：

  • 推廣期：2022年7月1日至2022年8月31日（包括首尾兩天）
  • 優惠：  憑ICBC「理財金」萬事達卡白金卡累積本地零售簽賬金額達3,000港元或以上，當中所有餐飲消費簽賬可尊享10%現金回贈，每張合資格信用卡於整個推廣期內可享高達500港元現金回贈。


有關工銀亞洲慶回歸多重客戶優惠的詳情，可按此瀏覽網頁。

責任編輯：區祖飛

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