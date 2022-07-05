【好去處】7月必去悠閒人氣市集　七夕／追星／植物肉市集等你打卡！

踏入盛夏7月，天氣炎熱難耐，不想做太劇烈的運動？那就約上三五知己或帶上小朋友，悠閒地逛逛市集！今次精選的必去人氣市集包括饒宗頤文化館七夕市集、D2 Place的追星市集及實體結合虛擬市集嘉年華、淺水灣The Pulse有全港首個大型寵物友善親子嘉年華等，適合不同年齡段、不同興趣的朋友們到訪。



1. 饒宗頤文化館七夕市集

7月16至17日砂丘企劃將在饒宗頤文化館舉行「天の川物語」七夕市集，場內除有關於七夕物語的互動打卡區及紀念品，亦可找到不同手作職人製作的產品、文創插畫、特色食品，以及提供不同種類的藝術工作坊，好讓大家感受日本七夕的節慶氣氛。

砂丘企劃 x 天の川物語七夕市集@饒宗頤文化館

日期：2022年7月16日至7月17日 (星期六及日) 一連兩天

時間：中午12時至晚上8時

地點 : 美孚青山道800號

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2. D2 Place追星市集

追星是一個不會過時、不分國籍、不分語言的共同話題。D2 Place在7月9至10日便有「MI x昏君 : 一追再追星市集」，場內將分為追星區及非追星區，結集大量手作品牌。當中追星族可留意H2 Cooking的明星應援糖霜曲奇、Mirror Characters的鏡仔產品、Art studio Art Voyagehk的工作坊，以藝術繼續應援Mirror。另外，還有Clay Museum的軟陶作品、T-bone HK的手工再生水泥產品，相信不論是否追星族都一樣買到心頭好。

MI x昏君 : 一追再追星市集

日期：2022年7月9-10日 (星期六﹑日)

地點：長沙灣長義街9號 D2 Place 一期 2 樓 THE SPACE

時間：13:00 - 20:00

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3. 全港首個大型寵物友善親子嘉年華

於淺水灣佔地40,000呎的The Pulse舉行的「郁身郁勢親子嘉年華 2022」 ，原於7月1至3日舉行，但因天雨關係延至7月9至10日及16至17日，是今年全港首個大型寵物友善親子嘉年華。野餐區可在野餐帳幕嘆海景下午茶，留意野餐區需提前預訂，4人套餐為1,200元，可於kkday預訂。

郁身郁勢親子嘉年華 週末市集

地址：淺水灣海灘道28號

日期 : 2022年7月9至10，16至17日 （共2個周末）

時間 : 11:30至19:30

地點 : The Pulse, 3樓（市集攤檔）+ 天台 （活動空間）

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4.植系肉市集 嘆植物肉美食

「揀植系愛」植系肉Food Mart市集將於7月8日至10日登陸銅鑼灣希慎廣場，除有推銀機及蓋章站等打卡位外，5大餐廳會以植系肉檔的形式，推出一系列植物肉美食，包括酒鍋的金沙麥麥雞、滷川長的香芹炒植系雞肉、泰椰風的青咖喱植系雞配法包等。



想入場的話，Klook推出獨家優先購票優惠，可以120元（原價150元）購買「植系福袋」，內有植系肉環保袋、植系肉環保餐具套裝之外，還有三枚New Meat Coin代幣，每個代幣可當成40元在各個攤位內使用，換購不同菜色。

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5.「逛宇宙，玩不夠」實體+虛擬市集嘉年華

由7月16至17日舉行的「逛宇宙，玩不夠」市集，是個集實體及虛擬的市集嘉年華，設有多個虛擬遊戲，讓大家「親身」到 Metaverse 元宇宙試玩。實體市集將聯乘10位神秘插畫家，打造打卡位及相關佈置，亦會有共同設計禮品，以及不同種類的檔主售賣插畫、手工藝品、手作日用品、占卜、飾物、晶石、服飾、原創設計精品等產品，16日更有D2 Place「十大匠人頒獎典禮」。

Hi & Seek X Figurecross -「逛宇宙, 玩不夠」市集

日期：2022年7月16至17日

時間：1 PM – 8 PM

地點：D2 Place一期2樓The Space及二期地下The Garage

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責任編輯：梁政琪

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