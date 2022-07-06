【消費優惠】yuu網購惠康/MarketPlace貨品滿$300 即減$60 精明消費 10:30 2022/07/06 分享： 分享： 如果你未試過yuu to me網購， 由即日起至7月8日可以享受呢三「減」優惠，包括去惠康/MarketPlace貨品滿300元即減60元， 買萬寧貨品滿200元即減20元，一次過落單購買惠康、Market Place及萬寧貨品滿300元即免運費。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折 今日 【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折 【好去處】7月必去悠閒人氣市集 七夕／追星／植物肉市集等你打卡！ 2022/07/05 【好去處】7月必去悠閒人氣市集 七夕／追星／植物肉市集等你打卡！ 【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠 精選產品低至45折發售 2022/07/05 【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠 精選產品低至45折發售 【消費優惠】123 by ELLA ：網店限時全單75折 2022/07/05 【消費優惠】123 by ELLA ：網店限時全單75折 【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 2022/07/04 【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 網上購物 電子支付 著數優惠 家電 網購平台 奶粉 市盈率 產品 萬寧 惠康