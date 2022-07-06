【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折 精明消費 09:00 2022/07/06 分享： 分享： 由即日起至7月17日，只要於HKTVmall指定超市分店，買滿200元及出示以下優惠圖，即可享95折優惠，優惠圖於推廣期內更可重複使用！ ▼點擊圖片放大 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【好去處】7月必去悠閒人氣市集 七夕／追星／植物肉市集等你打卡！ 2022/07/05 【好去處】7月必去悠閒人氣市集 七夕／追星／植物肉市集等你打卡！ 【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠 精選產品低至45折發售 2022/07/05 【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠 精選產品低至45折發售 【消費優惠】123 by ELLA ：網店限時全單75折 2022/07/05 【消費優惠】123 by ELLA ：網店限時全單75折 【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 2022/07/04 【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 2022/07/04 【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 POS 超市 西環 商場活動 新界 著數優惠 商舖 將軍澳 HKTV 香港經濟日報