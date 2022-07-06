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【消費優惠】HKTVmall指定超市買滿$200即享95折

精明消費 09:00 2022/07/06

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由即日起至7月17日，只要於HKTVmall指定超市分店，買滿200元及出示以下優惠圖，即可享95折優惠，優惠圖於推廣期內更可重複使用！

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撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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