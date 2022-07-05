【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？　即睇熱門國家相關入口限制

由即日起至2022年9月30日 (UTC+8) 於FreightAmigo國際貨運格價平台寄送月餅，下單時輸入中秋限定優惠碼【MISSMOONCAKE】即可享有30元運費折扣。

日本

不可寄送含有肉類成份的月餅

每次寄送限重10kg以下

不可寄送含奶、芝士及未經處理的乳清蛋白成份的月餅

若重量超過10kg需要提供入口證

韓國

禁止寄送含有肉類

每次寄送限重0.5kg以下

每次寄送只限以價值低於100美元以下

月餅保質期需要超過1個月

韓國收件人需要事先取得個人清關認證碼（PCC) 才能收取貨件

台灣

不可寄送含有肉類的月餅 (*可寄送蓮蓉月餅 )

每次寄送限重6kg以下

每次寄送只限價值低於1000美元以下

禁止進口原產地為中國之月餅

美國

禁止寄送含有蛋黃成份的月餅（*可寄送蓮蓉月餅）

月餅入口時需要向食品藥品監督管理局申請Prior Notice F7（*以個人名義寄送可豁免）（中國、澳門、南韓、日本、越南、泰國、老撾、印尼、柬埔寨產的月餅均不能入口美國）

每次寄送只限價值低於100美元以下

英國

不可寄送含有肉類及蛋黃和奶黃成份的月餅 (*可寄送蓮蓉月餅 )

視乎產品情況收件人可能需要入口證

加拿大

與美國大致一樣

不可寄送含有肉類及蛋黃成份的月餅 (*可寄送蓮蓉月餅 )

寄件及收件人地址必須為私人地址

所有入口月餅需要申請入口證明

新加坡

月餅不可含有肉類成份

每次寄送限重5kg以下

每次寄送只限價值低於100元新加坡幣

泰國

不可寄送含有肉類成分份的月餅

每次寄送只限6件以下

每次寄送只限價值低於40美元以下

寄件及收件人地址必須為私人地址

需要提供入口證

商業寄一般都需要額外提供入口證明

*有關寄月餅的限制及規範，請以各地海關最新指引為準。

可寄送月餅類型推薦

蓮蓉月餅

陳皮紅豆

純素奶黃月餅

避免送有肉類/蛋黃/牛奶的月餅

（因應各地入口限制不同，建議先就個別國家進行查詢）

利用FreightAmigo平台寄送月餅，可以節省不少寄件時間，如身邊有親朋好友有寄件需要，不妨分享給他們。

寄件下單時輸入中秋限定優惠碼 【MISSMOONCAKE】享30元運費折扣。

^優惠受條款及細則約束。

條款及細則

1.優惠有效期至2022年9月30日 (UTC+8)。

2.優惠適用於使用快遞服務模式寄月餅貨物類型的訂單。

3.優惠不適用於任何先前的訂單。

4.每個訂單只能使用一次優惠。

5.優惠不可轉讓或兌換為現金或信用卡。

6.優惠僅適用於普通貨物。所有最終費用均基於FreightAmigo Services Limited的在線系統。

7.FreightAmigo Services Limited保留隨時更改或取消優惠的權利。

【關於FreightAmigo】



FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。

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