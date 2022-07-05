【中秋節2022】想寄月餅到海外有咩要注意？　即睇熱門國家相關入口限制

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商業寄一般都需要額外提供入口證明
*有關寄月餅的限制及規範，請以各地海關最新指引為準。
可寄送月餅類型推薦
（因應各地入口限制不同，建議先就個別國家進行查詢）
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寄件下單時輸入中秋限定優惠碼 【MISSMOONCAKE】享30元運費折扣。
^優惠受條款及細則約束。
條款及細則
1.優惠有效期至2022年9月30日 (UTC+8)。
2.優惠適用於使用快遞服務模式寄月餅貨物類型的訂單。
3.優惠不適用於任何先前的訂單。
4.每個訂單只能使用一次優惠。
5.優惠不可轉讓或兌換為現金或信用卡。
6.優惠僅適用於普通貨物。所有最終費用均基於FreightAmigo Services Limited的在線系統。
7.FreightAmigo Services Limited保留隨時更改或取消優惠的權利。
【關於FreightAmigo】
FreightAmigo揉合物流科技及金融科技，為亞洲首創的一站式供應鏈金融平台。無論商業或私人客戶，需要寄文件、包裹、大貨到移民搬屋，在平台上可立即比較空運、海運、鐵路運輸、快遞和貨車運輸的門到門貨運報價。除了1-CLICK網上預訂，客人亦可在FreightAmigo一站式安排好貿易融資、貨物保險及報關清關等，為有貨運需要的客人大大節省了成本及時間。
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欄名 : 移室移居友計仔