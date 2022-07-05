【職場福利】新世界試行4天半「夏季工作周」　人工不變兼可遙距辦公1天

疫情下，企業工作模式加快轉變，讓員工更彈性辦公。繼早前英國多家企業宣布推行「4天工作周」後，作為香港大型企業之一的新世界集團日前亦宣布，將會試行4天半「夏季工作周」，助員工達到工作與生活平衡。

新世界集團指，為協助員工實現更良好的工作與生活平衡，促進身心健康，將改良家庭友善措施，包括試行「夏日工作天」（Summer Fridays），於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點。

與員工保持密切溝通維持高效率

新世界集團試行「夏日工作天」的安排將於今年7月至9月，實施的業務單位包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，相關同事於薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期。除此之外，員工亦可每星期遙距辦公一天。

公司表示，為確保員工在家也能維持高效率，集團會與員工保持密切溝通及盡量提供所需的技術和相關支援。對於個別員工因工作關係未能享有「夏日工作天」，集團指將會為他們作出其他合適的彈性安排，以助同事達到工作與生活平衡。

責任編輯：區祖飛

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