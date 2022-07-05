  • 30°C
香港時間 : 2022705日 (週二) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場福利】新世界試行4天半「夏季工作周」　人工不變兼可遙距辦公1天

個人增值 12:03 2022/07/05

分享：

分享：

疫情下，企業工作模式加快轉變，讓員工更彈性辦公。繼早前英國多家企業宣布推行「4天工作周」後，作為香港大型企業之一的新世界集團日前亦宣布，將會試行4天半「夏季工作周」，助員工達到工作與生活平衡。

新世界集團指，為協助員工實現更良好的工作與生活平衡，促進身心健康，將改良家庭友善措施，包括試行「夏日工作天」（Summer Fridays），於夏季實施4.5天工作周及一天在家工作，採用混合辦公模式，讓員工能更彈性地安排工作時間與地點。

與員工保持密切溝通維持高效率

新世界集團試行「夏日工作天」的安排將於今年7月至9月，實施的業務單位包括新世界發展、K11、新創建總辦事處等，相關同事於薪金維持不變的情況下，逢星期五可獲半天假期。除此之外，員工亦可每星期遙距辦公一天。

公司表示，為確保員工在家也能維持高效率，集團會與員工保持密切溝通及盡量提供所需的技術和相關支援。對於個別員工因工作關係未能享有「夏日工作天」，集團指將會為他們作出其他合適的彈性安排，以助同事達到工作與生活平衡。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【職場調查】日本老員工不事生產　招聘公司倡從2方面激發工作熱情
2022/07/03
【職場調查】日本老員工不事生產　招聘公司倡從2方面激發工作熱情
【職場趣聞】如何令員工變得更合群？　研究話工作場所養動物幫到手！
2022/07/02
【職場趣聞】如何令員工變得更合群？　研究話工作場所養動物幫到手！
【職場辛酸史】不食散水餅＝無禮貌？
2022/06/30
【職場辛酸史】不食散水餅＝無禮貌？
【職場調查】城大哪一學科畢業生平均薪金疫情下增一成？　最高月薪見47,000元
2022/06/29
【職場調查】城大哪一學科畢業生平均薪金疫情下增一成？　最高月薪見47,000元
【職場機遇】「特別．愛增值」第6期計劃7月1日起申請　出席率達6成可獲發津貼、每月最高5,800元
2022/06/29
【職場機遇】「特別．愛增值」第6期計劃7月1日起申請　出席率達6成可獲發津貼、每月最高5,800元
香港 新世界 在家工作 海外物業 職位招聘 疫情

下一篇文章

【ET財智Talk】加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵　立即收看！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【ET財智Talk】加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵　立即收看！
【ET財智Talk】加息周期債市點睇？霸菱劉偉達嚴選3類債劵　立即收看！
【失物指數】Uber10大最常見失物　星期幾最易遺留手提電腦？（附排名）
【失物指數】Uber10大最常見失物　星期幾最易遺留手提電腦？（附排名）
【保險優惠】宏利推4大投保獎賞　身份證號碼有1、2或5可享高達2,000元投保折扣（附詳情）
【保險優惠】宏利推4大投保獎賞　身份證號碼有1、2或5可享高達2,000元投保折扣（附詳情）
【虛擬銀行】ZA Bank推「ZA 百萬勁抽」活動　每月抽出一位幸運兒獨贏100萬現金（附參加方法）
【虛擬銀行】ZA Bank推「ZA 百萬勁抽」活動　每月抽出一位幸運兒獨贏100萬現金（附參加方法）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至7月4日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至7月4日）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款