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【Netflix劇集】劉智泰領軍演《紙房子：韓國篇》　口碑兩極被評難超越原作

博客 18:34 2022/07/04

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《紙房子：韓國篇》

Netflix的西班牙神劇《紙房子》（Money Heist）推出以來，以精心設計的銀河劫案布局，吸引全球大量粉絲，而由此改編的韓國版本《紙房子：韓國篇》（Money Heist：Korea-Joint Economic Area）播出後，即成為不少劇迷焦點，但不能避免會跟西班牙原版互相比較。

西班牙劇集《紙房子》，自2017年開播起，以一場精心策劃的世紀銀行劫案為主軸，前後播出4年共5季，憑出人意表的布局及細緻的角色描寫而深受好評，曾經是Netflix史上最多觀看紀錄的「非英語影集」，榮登多個排行榜首位，一度掀起熱潮，至《魷魚遊戲》出現，其熱度才退下。

《紙房子：韓國篇》首輯只有 6 集。（Netflix 劇照）

劉智泰演高智首領

因此《紙房子：韓國篇》自宣布開拍後便備受期待，現時只有6集的「韓國篇」，故事情節大致跟西班牙原版第一季相若，角色也加入不少改動。劇集背景設在2025年，講南北韓已經統一，並建立經濟共同體，可是人民的生活沒有因而改善，富者愈富的現象更是變本加厲。於是，一群由北韓及南韓的反社會分子，就合力策劃攻入國家造幣廠，搶奪4兆韓圜，目的是推翻有錢人建造的資本及不公平社會。

劉智泰演高智罪犯「教授」。（Netflix 劇照）

原版《紙房子》中的銀行劫匪，均穿上紅色工人服及戴上面具，而在「韓國篇」的造型設計也相同，而每位劫匪都以一個城市名字作為代號，也是跟原版相同。飾演首腦「教授」是曾演《原罪犯》的劉智泰，是位具備崇高理想的智慧型罪犯，亦由此角串連起多個角色錯綜複雜關係。

濃縮原版劇情

由於「韓國篇」現時只有6集，劇情卻要濃縮原版10多集內容，故節奏推進相當急進，並以全鍾瑞演的北韓少女「東京」的角度切入，在首集已快速交代由「教授」主導的一幫大盜如何攻入造幣廠，再挾持人質跟警方對峙；然後揭開「教授」一早設局接近警方的談判女專家，滿有信心可以在劫案中全身而退，結果是否一如其所料呢？

全鍾瑞演北韓少女「東京」，劇集由她的觀點作切入。（Netflix 劇照）

演「教授」的劉智泰在演出資歷上最豐富，這次他演運籌帷幄的劫匪首領，是其拿手戲路，演得很有魅力。

由朴海秀（曾演《魷魚遊戲》）飾演帶領執行打劫任務的「柏林」，描寫則比原版較多篇幅，其角色出身自北韓強制收容所，因承受過國家分裂和歷史帶來的痛苦，因此行為上比「教授」偏激，屬韓國影視劇題材較常出現以南北韓分裂影響致心理扭曲的一種角色。

李玹雨演美少年黑客「里約」。（Netflix 劇照）

至於飾演「東京」的女主角全鍾瑞，在2018年才出道，她曾主演著名韓國導演李滄東的《燒失樂園》，參加過國際影展，戲中跟劉亞仁幾場火辣親熱戲，令影迷印象深刻。

這次她演由北韓來到首爾尋求美好生活的少女，卻成為現實弱勢分子，直至遇上「教授」才改變人生。「東京」跟另一劫匪「里約」有感情伏綫，雙雙要向不公社會作反擊。

被評難勝經典

僅有6集的「韓國篇」，其實劇情並未完結，譬如劫匪最後在銀行能否成功逃脫、「教授」的真正身份，以及各人質之間留低的疑團，已肯定會繼續拍下去。

僅有6集的「韓國篇」，其實劇情並未完結。（Netflix劇照）

不過，今次這齣韓國新版《紙房子》，播出後卻被西班牙原班的粉絲所吐嘈，其中最大詬病，是原版在高智謀的犯罪行動背後，有着反建制、反貪腐的信息，但在韓版卻沒有呈現，而變成以南北韓階級衝突為主綫，或許是這種主題轉移，令粉絲批評是「水土不服」的原因。

不過，沒比較就沒傷害，未看過原版的觀眾，也可以韓版當作一齣高製作水平的犯罪片去看。

記者：陳家昌

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欄名 : 型男玩物誌

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