  • 29°C
香港時間 : 2022704日 (週一) 20:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【虛擬銀行】ZA Bank推「ZA 百萬勁抽」活動　每月抽出一位幸運兒獨贏100萬現金（附參加方法）

個人增值 19:42 2022/07/04

分享：

分享：

ZA Bank不時推出優惠，吸引新客戶的同時獎勵舊客戶的支持。早前ZA Bank宣布將會推出「ZA 百萬勁抽」獎賞，以刺激本港疲弱氣氛，而活動在推廣期內每月將有1名用戶可以獨贏100萬港元現金，馬上了解參加方法啦。

ZA Bank指，受第５波疫情影響，香港經濟在2022年首季明顯惡化，首季實質本地生產總值更按年收縮4%。經濟氣氛疲弱。ZA Bank希望打破悶局，為城中市民帶來佳音，因此推出「ZA 百萬勁抽」大賞，推廣期內每月將有1名用戶獨贏100萬港元現金，藉此為市民加油打氣。

用戶可在7月起參加這一項活動，用ZA Card消費抽取「百萬勁抽券」，以獲得抽獎資格。於推廣期內，ZA Bank將每月隨機抽出1個「百萬勁抽券」號碼，該號碼的幸運兒將獨得100萬港元現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高。 ZA Bank提供了2項獲得「百萬勁抽券」的方法，分別是憑ZA Card消費10港元或以上 ，再參與「最勁抽」，以每筆合資格簽賬計算。另外，用戶亦可以按以下步驟以獲得保證「百萬勁抽券」的機會。

得奬結果公布方面，ZA Bank將於8月13日及2022年9月10日各抽出一位幸運兒，中獎用戶會經ZA Bank App收到得獎通知，大家亦請留意ZA Bank官方網頁、Facebook及Instagram的公布。

保證獲得「百萬勁抽券」的方法：

1）於48小時內打開同一部最勁抽機內所有盲盒；或

2）經ZA Quest完成下列指定任務︰

  • 成功開立ZA Bank賬戶
  • 邀請1位好友成功開戶（只限香港居民身分證開戶的用戶）
  • 用 ZA Bank賬戶繳交ZA Insure保單保費（只限香港居民身分證開戶的用戶）
  • 完成「百萬勁抽」專屬任務

有關更多「ZA 百萬勁抽」的詳情，請按此瀏覽網址。 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文
港元 香港 銀行 Instagram Facebook 手機Apps 保險公司 疫情 眾安銀行 經濟

上一篇文章

【保險優惠】宏利推4大投保獎賞　身份證號碼有1、2或5可享高達2,000元投保折扣（附詳情）

下一篇文章

【A股分析】ETF通今開始交易　瑞銀料將帶動A股交易增10%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至7月4日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至7月4日）
【健康養生】大腸癌患者一定要高纖飲食？　營養師：視乎身體狀況
【健康養生】大腸癌患者一定要高纖飲食？　營養師：視乎身體狀況
【職場調查】日本老員工不事生產　招聘公司倡從2方面激發工作熱情
【職場調查】日本老員工不事生產　招聘公司倡從2方面激發工作熱情
【失物指數】Uber10大最常見失物　星期幾最易遺留手提電腦？（附排名）
【失物指數】Uber10大最常見失物　星期幾最易遺留手提電腦？（附排名）
英磅值得投資嗎？外滙專家分析英磅走勢+支持位水平
英磅值得投資嗎？外滙專家分析英磅走勢+支持位水平
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款