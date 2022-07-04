【虛擬銀行】ZA Bank推「ZA 百萬勁抽」活動　每月抽出一位幸運兒獨贏100萬現金（附參加方法）

ZA Bank不時推出優惠，吸引新客戶的同時獎勵舊客戶的支持。早前ZA Bank宣布將會推出「ZA 百萬勁抽」獎賞，以刺激本港疲弱氣氛，而活動在推廣期內每月將有1名用戶可以獨贏100萬港元現金，馬上了解參加方法啦。

ZA Bank指，受第５波疫情影響，香港經濟在2022年首季明顯惡化，首季實質本地生產總值更按年收縮4%。經濟氣氛疲弱。ZA Bank希望打破悶局，為城中市民帶來佳音，因此推出「ZA 百萬勁抽」大賞，推廣期內每月將有1名用戶獨贏100萬港元現金，藉此為市民加油打氣。

用戶可在7月起參加這一項活動，用ZA Card消費抽取「百萬勁抽券」，以獲得抽獎資格。於推廣期內，ZA Bank將每月隨機抽出1個「百萬勁抽券」號碼，該號碼的幸運兒將獨得100萬港元現金。手持愈多「百萬勁抽券」，中獎機會愈高。 ZA Bank提供了2項獲得「百萬勁抽券」的方法，分別是憑ZA Card消費10港元或以上 ，再參與「最勁抽」，以每筆合資格簽賬計算。另外，用戶亦可以按以下步驟以獲得保證「百萬勁抽券」的機會。

得奬結果公布方面，ZA Bank將於8月13日及2022年9月10日各抽出一位幸運兒，中獎用戶會經ZA Bank App收到得獎通知，大家亦請留意ZA Bank官方網頁、Facebook及Instagram的公布。

保證獲得「百萬勁抽券」的方法： 1）於48小時內打開同一部最勁抽機內所有盲盒；或 2）經ZA Quest完成下列指定任務︰ 成功開立ZA Bank賬戶

邀請1位好友成功開戶（只限香港居民身分證開戶的用戶）

用 ZA Bank賬戶繳交ZA Insure保單保費（只限香港居民身分證開戶的用戶）

完成「百萬勁抽」專屬任務

有關更多「ZA 百萬勁抽」的詳情，請按此瀏覽網址。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經