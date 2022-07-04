【A股分析】ETF通今開始交易　瑞銀料將帶動A股交易增10%

互聯互通下的ETF交易今天（4日）開始。瑞銀預計ETF互聯互通將帶動A股市場的交易和資金量約10%的邊際增加。

瑞銀全球金融市場部中國主管房東明表示，此次ETF互聯互通是首次把股票以外的標的納入相關機制中，是中國金融市場持續開放的又一標桿性的舉措。在今年全球資本市場受宏觀經濟、地緣政治、疫情等不確定性因素影響的大背景下，這對提振海外投資者信心有方向性的激勵作用。

他續指，國際投資者通過北向滬深股通，可投資於83隻A股ETF，ETF作為更靈活便利的工具，將提升投資決策效率和豐富中國市場交易策略。尤其是涉及內地股票市場一些獨特的主題和稀缺的行業類型，令投資標的更為豐富，對無論是投資性和交易性的海外投資者而言，均具有吸引力。而對於內地機構投資者以及適合的高淨值投資者，ETF通可優化投資組合，為全球配置提供途徑和便利。

海外資金下半年有望重回中國市場

瑞銀證券中國策略分析師孟磊也指出，在2022年內，預計全球投資者將重新關注具有盈利穩定性和可預見性的成長股。截至今年首季度末，海外投資者持有A股3.19萬億元，僅佔總市值的4%或者自由流通市值的8.8%。今年2月至4月期間，由於全球地緣政治風險加劇、國內疫情反彈和中概股退市風險增大，北向投資者一度淨賣出A股。不過，隨着上海進入全面恢復階段且國內政策寬鬆力度大幅加強，全球投資者近期轉為淨買入，6月初以來北上資金淨流入達到730億元。

歷史上來看，在地緣政治風險較低且全球市場波動性較低的時間段內，北上投資者往往會淨買入A股。考慮到美國可能對中國出口產品取消部分關稅；中國政府對互聯網相關領域的監管有所放鬆；以及A股市場似乎已經觸底。孟磊認為海外資金將在2022年下半年重回中國市場。

他續說，外資淨流入的確會影響國內投資者的預期，一些在岸投資者更青睞外資持股較多或外資淨流入量提升的A股公司。在戰略性行業配置方面，全球投資者顯示出其對高端製造業（電動汽車/新能源相關）、耐用消費品（主要是家電）和食品飲料行業的明顯偏好。在戰術層面，北向投資者在今年二季度增加了對半導體、食品飲料、材料和資本貨物行業的配置。

責任編輯：鄭樂怡

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