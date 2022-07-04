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【保險優惠】宏利推4大投保獎賞　身份證號碼有1、2或5可享高達2,000元投保折扣（附詳情）

個人增值 19:44 2022/07/04

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今年為宏利為於香港踏入125周年，為慶祝這一個日子，宏利推出4項投保獎賞，感謝客戶的支持和信賴，同時希望藉著是次優惠，鼓勵大眾把握時機為自己及家人加強健康及財務保障，規劃理想人生。 

宏利指，由即日起至2022年10月31日，符合獎賞資格的新舊客戶，凡經宏利代理人透過電子投保系統「ePOS」成功申請任何合資格計劃，包括指定人壽、儲蓄、危疾、醫療、意外及或傷殘保險基本計劃或附加保障，並符合相關的年度化保費金額要求，即可享有最高2,000港元或同等價值的保險優惠券，可用作即時扣除所申請保單的首期保費。

  年度化保費為1萬港元至少於2萬港元或同等價值 年度化保費為2萬港元或以上或同等價值
獎賞 保險優惠券金額

獎賞一、身份證號碼或字母優惠

如受保人或保單持有人的身份證或護照號碼包含「1」、「2」或「5」；或
身份證或護照之英文全名包含「M」、「A」、「N」、「U」、「L」、「I」、「F」或「E」

 每項獎賞可享250港元保險優惠券 每項獎賞可享500港元保險優惠券

獎賞二、生日月份或前後一個月內優惠

如保單持有人於受保人或保單持有人的生日月份或前後一個月內投保新保單

獎賞三、現有客戶優惠

如受保人或保單持有人為宏利個人保單的現有客戶

獎賞四、忠實客戶優惠

如受保人或保單持有人為現有客戶，並持有2017年3月31日或之前簽發的宏利個人保單
最高累積金額（獎賞 1 + 2 + 3 + 4）
 		 1,000港元 2,000港元

更多有關宏利125周年誌慶優惠詳情，請按此瀏覽網址。

責任編輯：區祖飛

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欄名 : 保險百科

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