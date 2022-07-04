大眾環保意識不斷提升，自然會對商界推動環保等可持續發展議題有一定期望。就保險業實際情況而言，保險公司推出相關產品，除可滿足日益增長的市場需求外，亦可藉著各種與ESG（即環境、社會及管治）相關的投資及管理工具，提升企業品牌形象。

企業在實行可持續發展原則的同時，也會逐漸發現其做法實際上有利於業務的長遠發展。在現今民眾大多希望透過消費活動發揮社會影響力（social impact）、用行動讓世界變得更美好的趨勢下，企業把ESG及可持續發展的元素融入策略和營運中，不但可為業務和社會創造共贏，同時也能贏得消費者的讚賞。因此，客戶在考慮投保時，也會傾向優先選擇並支持積極投資於潔淨能源、環保、社會價值等針對可持續產業和發展的保險公司，而不會只著眼於保費或理賠金額。由此可見消費者的選擇，變相支持企業投資可持續產業，齊來為地球做公益。

即使近期股巿異常波動，但消費者對於具可持續發展概念的金融保險產品的需求，似乎並沒有減退。早前特區政府推出的綠色債券吸引大批巿民購買，錄得1.2倍超額認購，最終發行量提高至港幣200億元，說明產品只要具備巿場潛力，即使在逆市一樣能受到投資者追捧。

再者，隨著溫室效應、極端氣候、各種污染、以至新的病毒等接踵而來，令人們的健康和生命財產面對更多變數，也相對增加了保險業的業務風險。若保險公司能增加在清潔能源或其他減排科技和產業上的投資，成為可持續產業的背後推手，既可間接令我們生活的城巿變得更為環保宜居，又能減低投保人因健康、極端氣候或環境因素而要作出大額索償的機會，為客戶和業務創造雙贏。

此外，若遇上大型天然災害，傳統保險產品未必能提供全面保障，甚至令傳統保險公司蒙受巨大損失。2017年吹襲美國德克薩斯州的颶風「哈維」 （Harvey）就是個很好的商業案例，這場4級颶風是美國歷史上造成最嚴重破壞的自然災害。據美國國家氣象數據中心估算，哈維所造成的經濟損失高達1,600億美元。另外，有報導更引述華爾街權威人士的數據，指哈維颶風所導致的最終投保損失可能高達200億美元。

當時，市場預料保險公司將因颶風捲入巨額賠償，保險公司股價普遍受到衝擊，因此令不少企業開始注資更多ESG投資項目以分散風險。傳統金融投資及保險公司亦趁機推出更多圍繞減少污染及浪費、不損後代福祉、減少對鄰近區域的負擔、共同保護共有資源等三大可持續發展方針的ESG投資產品。

減碳框架下研保險產品 一石二烏

市面除現有的可持續發展投資項目，包括保險、債券、基金以及一些以ESG為主題的股票掛鈎結構性產品之外，亦湧現零碳排放概念的創新產品。 中國在「十四五」規劃上提到碳達峰及碳中和目標，表示將採取更加有力的政策和措施，令二氧化碳排放於2030年前達到峰值，並爭取在2060年實現碳中和，推動經濟社會發展邁向全面綠色轉型。

未來，保險業界可在「十四五」規劃減排減碳的框架下，多研發具備可持續發展概念的金融保險產品，既能照顧客戶的投資需要，亦可推動綠色產業的長足發展，可謂一石二鳥，共同為本港的綠色可持續金融發展作出貢獻。

商業機構固然可盡力提升相關投資及發展，而非牟利團體在政策制訂上亦扮演著重要角色，這些組織可透過不同渠道向政府提供可行建議。在政策與民意相輔相成下，可增加保險公司對可持續發展投資的信心，從而逐步降低資產組合的碳足跡，邁向零碳目標。