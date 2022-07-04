【失物指數】Uber10大最常見失物　星期幾最易遺留手提電腦？（附排名）

相信每位港人在乘搭公共交通工具的時侯，都曾經不小心遺漏自己的物品。出行平台Uber近日發布「Uber香港2022年失物認領指數」，列出香港人在乘坐Uber時最常留下的物品以及5大「健忘地區」等。到底Uber乘客最常見的失物有那10樣呢？你曾經留下的物品又有無上榜呢？

遺留珠寶數量激增

Uber 2022最新失物認領指數顯示，被遺留的珠寶數量激增，其中最引人注目的是結婚戒指、Audemars Piguet手錶和Tiffany心形吊墜，這些物品被列為10大最令人意想不到的珠寶失物。而提到結婚戒指，一組婚前照片和結婚公仔也在最獨特的十大失物中榜上有名。

另外，Uber指，在疫情下無現金支付方式盛行，因此乘客在Uber留下的現金減少60%。而在10大最常見的失物中的冠亞軍排名為電話、銀包、背包。Uber亦發現，乘客在某些日子特別健忘，當中1月1日更是2022年中最健忘的日子。而在特定的日子都會有最易被遺留的隨身物品，星期五屬一星期中最多手提電腦被遺留的日子，顯示港人大多數都會因為踏入周末而變得很放鬆，因此往往會忘記他們的貴重物品。

除此之外，Uber亦列出18區中，5大最健忘的地區，油尖旺為第一名，其次是中環和灣仔區。

Uber 香港2022年失物認領指數

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責任編輯：區祖飛

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