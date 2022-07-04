【美股分析】Fiverr反轉遊戲規則　讓自由工作者主導

近年職場上出現了愈來愈多斜槓族（slasher），這亦為協助匹配的平台如Fiverr擁有很強的增長動力，成為具潛力的投資機會。

用「炒散王」來形容近年職場上興起的斜槓族（slasher）似乎並不貼切。Slash是指擁有多重職業身份的新世代工作模式，可理解作多技能自由工作者，跟年齡無關，只是很多年輕一代會揀選這種生活及工作模式。

他們拒絕被一份工所限制，利用自己的興趣及專長，追求工作自由度及多元身份認同。無固定職業，收入便要靠接job。另類職場平台Fiverr（美：FVRR）稱得上專為自由工作者及slasher而設，由求職者主動出擊，在平台上展現專長賺取收入。

服務費5美元起錶

Fiverr是以色列初創企業，由Micha Kaufman及Shai Wininger於2010年成立。公司定位服務即產品（Service-as-a-Product，SaaP），平台讓自由工作者向買家推介服務或代為完成工作，並且自行定價。Fiverr出現之前，市場其實已有類似概念的平台，如TaskRabbit，為客戶介紹自由工作者處理家居雜務及執行小型工程。而Fiverr最初主攻電腦服務，收費由5美元起錶，亦是公司名稱的由來。

時至今日，在平台上收取5美元服務費的自由工作者已寥寥可數，但平台上的gig（自由工作者出售的服務及技能）則變得包羅萬有，覆蓋電腦服務、繪圖設計、網上營銷、寫作及繙譯、影片及動畫創作、音樂、數據管理及分析、專案管理、法律諮詢、制作計劃書、健身課程，以至不同類型興趣教授等。

至於Fiverr的主要收入來源，是向gig買家收取5%或最低2美元服務費；而每項gig完成後，會向提供gig的自由工作者收取20%佣金。

疫情下一度大升近15倍

基於平台上工種類別愈來愈多，吸引更多企業選擇在平台上持續購買服務，令Fiverr成功形成飛輪效應，業務以高速成長。公司於2019年上市，當年每股發售價21美元，去年情人節創下332.29美元歷史新高，比發售價大升近15倍。自由工作者市場本身已相當龐大，估計單是美國自由工作者每年賺取的收入高達7,500億美元。疫情爆發，令更多職場人士轉投自由工作者行列，企業亦選用更具彈性的開支選項，棄聘用全職。Fiverr作為疫情受惠者，股價爆升不難理解。

營運指標一致向好

近年來各營運指標有升無跌，轉換率（take rate）於2017至19年分別為24.5%、25.7%及26.7%；今年首季轉換率為29.6%，按年提升2.4個百分點，反映佣金收入穩步遞升。另一指標活躍買家數目，2017年首季160萬戶，2020年首季增至250萬戶，今年首季達424萬戶。更重要的是買家花費愈使愈多，2012年活躍買家平均使費僅64美元，之後年年遞增，2019年上市時為170美元，今年首季已增至251美元。

就最新一季業績而言，今年首季收入創出新高，達8,669萬美元，按年增長26.8%。毛利6,971萬美元，上升22.7%；毛利率80.4%，收窄2.7個百分點。不過，經營虧損由1,383萬美元擴大至1,719萬美元。淨虧損由去年同期1,784萬美元，略為收窄至1,698萬美元，相當於每股虧損0.46美元。

撇除非經常性因素，經調整毛利7,237萬美元，上升25.8%；經調整毛利率83.5%，收窄0.6個百分點。經調整純利461萬美元，相當於經調整每股攤薄盈利0.11美元；去年同期錄得經調整淨虧損27萬美元。首季經調整除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）為386萬美元，去年同期錄得為虧損70萬美元。

歐洲不明朗降展望預測

經調整EBITDA扭虧，理應加分，但鑑於歐洲宏觀經濟環境變得不明朗，管理層未敢樂觀，更下調展望預測，料第二季收入介乎8,600萬至8,750萬美元，按年增長14%至16%；經調整EBITDA介乎300萬至400萬美元，以中位數計，經調整經營現金溢利率為4%。

預測全年收入介乎3.45億至3.65億美元，增加16%至23%；而原先預測為3.73億至3.79億美元。全年經調整EBITDA大幅調低至介乎1,000萬至1,700萬美元；原先預測為2,700萬至3,300萬美元。

管理層並預警，經調整EBITDA利潤率25%的長期目標，很大機會延遲達標，但強調今年投資力度不會作出重大調整，以維持業務增長動力。

長綫業務具價值

Fiverr股價由逾330美元，回落至今時今日不足40美元，只是一年多的時間。期間投資市場風險胃納急速轉弱，是絕大部分初創企業估值由天價下墜的主因。就基本因素，Fiverr仍在正確軌道上推進，未來增速只因外在不利因素暫時放慢；市場規模依然龐大，主勞動人口由Z世代接棒是不爭事實，職場供求轉向更互動、更具彈性將會是大勢所趨。

Fiverr重現吸引力只是時間問題，長綫吸納時機相信已經出現。Fiverr目前的市銷率（PS）約4倍，假如市銷率跌至3倍以下，可考慮分注收集。

投資涉風險，每位投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。

【原文：讓自由工作者主導 Fiverr反轉遊戲規則】

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