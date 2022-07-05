【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠　精選產品低至45折發售

Don Don Donki海之戀店推出7月獨家優惠，精選包括海鮮拼盤、生活用品、肉品、酒品、水果以低至45折發售，炎炎夏日最好宅在家，開住冷氣涼住食BBQ/火鍋！優惠日期：即日起至2022年7月31日。

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撰文：hket小編

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