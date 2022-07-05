【消費優惠】Don Don Donki海之戀店7月獨家優惠 精選產品低至45折發售 精明消費 10:30 2022/07/05 分享： 分享： Don Don Donki海之戀店推出7月獨家優惠，精選包括海鮮拼盤、生活用品、肉品、酒品、水果以低至45折發售，炎炎夏日最好宅在家，開住冷氣涼住食BBQ/火鍋！優惠日期：即日起至2022年7月31日。 ▼點擊圖片放大 +2 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】123 by ELLA ：網店限時全單75折 今日 【消費優惠】123 by ELLA ：網店限時全單75折 【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 2022/07/04 【消費優惠】7-11本周着數之選 K1664白啤酒每罐$12 【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 2022/07/04 【消費優惠】JHC日本城全場任選買4送1 【消費優惠】city'super辦韓國美食節 引入高級韓牛及急凍醬油蟹 2022/07/03 【消費優惠】city'super辦韓國美食節 引入高級韓牛及急凍醬油蟹 【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場 精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒 2022/07/03 【好去處】銅鑼灣稻埕飯店新裝上場 精緻賣相創意台菜＋特色雞尾酒 BBQ 經濟 海鮮 海之戀 香港 火鍋