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【ETF】香港再有元宇宙概念ETF　全新主動型ETF產品投資哪些相關行業？

博客 16:40 2022/07/04

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加密貨幣企業陷入金融動蕩的消息，持續影響市場投資情緒。數字資產經紀公司Voyager Digital上周一發布稱，加密對沖基金三箭資本未能償還6.7 億美元的一筆貸款 。西班牙6月份通脹率升至近37年高位10%，削弱投資氣氛。過去一周加密貨幣價格欠缺方向，比特幣於周一報19,196美元，一周下跌9.5%。以太幣一周下跌11.8%，周一報1,071美元。

三星資產管理於7月宣布在香港推出首隻亞太元宇宙主動型管理交易所買賣基金（ETF），名為「三星亞太元宇宙概念（新西蘭除外）ETF」。該ETF所投資元宇宙相關行業類別包括擴增實境／虛擬實境、人工智能、 社交媒體、網絡遊戲、 數碼交易、裝置和平台。

【Tether推GBPT新穩定幣、與英鎊掛鈎　助英國成全球加密資產技術中心：按此

交易所買賣基金（Exchange-Traded Funds或ETF）的買賣方式跟其他證券無異，投資者可在交易時間內透過經紀進行買賣。ETF是集合投資工具，投資範圍可涵蓋多類型的投資，包括股票、商品、債券等多種投資類型。ETF的投資就等同買入該投資組合內的所有產品。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周一報4325點，一周下跌10.8%；ix比特幣指數報4636點，一周下跌9.5%；ix以太幣指數報9209點，一周下跌11.7%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4325 -10.8%（-521）
ix比特幣指數 4636 -9.5%（-487）
ix以太幣指數 9209 -11.7%（-1223）
*截至2022年7月4日。3隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

＝＝＝＝＝

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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