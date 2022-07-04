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【強積金】管理強積金切忌「懶懶閒」　3個必讀投資建議

博客 15:00 2022/07/04

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不少人都希望退休後無後顧之憂，好好享受悠閒的退休生活。而強積金制度設立的目的，正正是為了協助打工仔建立良好的退休儲蓄習慣，通過一點一滴的供款，集腋成裘，滾存基本退休儲備，達至「無憂退休」的目標。除了制度設計上的協助外，打工仔亦應須積極管理自己的強積金，趁在職期間壯大退休儲備。

以「平均成本法」緩和短期市場波動

由初入職場直至退休，這趟旅程長達三、四十年，期間必定會經歷不同的經濟週期。強積金是以平均成本法運作，透過每月定額供款，計劃成員以巿價買入強積金基金。當基金單位價格上升時，該筆金額會買入較少的基金單位；而當價格下跌時，同樣的金額卻可以買入較多基金單位。經過一段時間後，計劃成員買入的基金單位價格就會「拉勻」。這種審慎的理財投資方式可減低市場風險，緩和短期市場波動對投資的影響。

複息效應助滾存投資

時常聽到強積金透過「複息效應」壯大退休儲備，究竟是如何運作？「複息效應」是指投資者將每次到期的本金加上回報，成為下一期的本金，亦即「錢滾錢」。越早以複息方法開始強積金投資，便有更長的時間讓本金及回報以複息滾存增值，讓這個「大雪球」在強積金投資旅程上越滾越大。因此，不要以為每個月供款額不多，就對強積金投資置之不理，及早開始規劃，絕對有助實現無憂無慮的退休生活。

揀選基金前做足功課

除了強積金制度設計的配合，計劃成員亦需要按個人情況選擇適合自己的強積金投資組合並妥善的管理。在揀選基金前，計劃成員必須瞭解不同基金的投資目的。例如股票基金主要是作資本增值，強積金保守基金就主要是保本，賺取與銀行港元儲蓄存款利率相若的回報，而非以追過通脹率為投資目標。

積金局建議，年輕的計劃成員距離退休尚有一段時間，可承受的風險能力相對較高，投資取態可較進取，從而為資本增值，並隨年紀漸長逐步降低投資風險，轉移選擇較保守的基金，以達致「持盈保泰」，盡量鎖定多年來已累積的強積金。

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撰文 : 積金局

欄名 : 積金為未來

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