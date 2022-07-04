【投資觀點】航空業迎來春天？　諸多變數不可忽視

經歷了近三年的環球疫情打擊，國際航協（IATA）早前在多哈年度大會上，發布頗為樂觀的航空業展望報告，預測行業今年將大幅減少虧損，並且於2023年恢復盈利，因而引起市場憧憬，為航空股板塊帶來一陣騷動。可是，市場質疑之聲依然。究竟航空業可否如願走出嚴冬，繼而迎來春天？前路還有什麼挑戰及風險呢？

航空業近年掙扎求存

對於航空業來說，近幾年整體確是慘不忍睹，全球航綫冰封，裁員減薪、停航停運、倒閉併購時有所聞。縱使其後部分大得不能倒的航企獲政府救助，又或幸運得到銀行融資勉強撐住，但在環球疫情肆虐下，始終未能止蝕，只好吊着鹽水徘徊崖邊掙扎求存。

據國際航協報告，疫情以來全球航空業累計虧損約達2,010億美元，其中2020年行業損失1,377億美元，2021年大縮至421億美元，而今年虧損料可進一步降至97億美元，明年則更有望復現盈利，這意味着2023年將會是航空業的拐點，可從寒冬安渡至暖春。看來，國際航協所預測的「榮景」似乎已擺在眼前，觸手可及。或許，航空業已漸走出谷底，見到曙光，但距全面復甦相信也不無變數，不能輕視當中存在的挑戰和風險。



不可忽視的幾種變數

首先，疫情無疑是航空業榮衰的關鍵，國際航協也以疫情放緩，各國寬減檢疫限制為由，看好歐美大幅度重啟跨境旅遊可推動人員流動，尤其利好航空業，北美亦已開始恢復盈利，而今年全球客運量將可達至疫前水平的83%。不過，眼見變種病毒日新月異，防不勝防。目前，只是美歐漸漸將新冠大流行視作流感處理，難保日後不會重遇惡毒病菌而手足無措，影響出遊意欲，再次衝擊航空業。

其次，航空業復甦恐怕並非全面性，相信也有區域之分和客貨運之別，而且亦涉及各航企業務經營策略。回看過去兩年多的疫情打擊下，國際客運往往因各國檢疫措施大受阻礙，尤以亞洲更為嚴謹防範，而美歐則多採取相對寬鬆政策，近期幾乎已是全開放，因此美歐航企更能受惠國際客運復甦而快速反彈。相較之下，中國因有效管控疫情，所以境內航班也多數維持常規服務，減輕業務影響。另外，雖同受疫情衝擊，航空客運不濟，但國際貨運卻因防疫及醫療物品需求急升而大旺，形成部分貨運比例較高的航企業績鶴立雞群。

第三，部分航企財務或許仍值得關注。雖說客運回暖有助提高現金流，但疫情期間借下的巨額債務將會陸續到期償還，加上近來聯儲急促大手加息，未來利率進一步上升將會增加航企利息支出，推高財務壓力風險，或會對個別財務較脆弱的小型航企構成影響。另外，為應付短期客運量上升，各航企急急增聘卻又難以一時到位。可是，若召回流失的舊員工，又不得不以高薪福利作誘，但這將抵銷疫情期間削薪的部分效果。況且美歐工會為應付日益惡化的高通脹，紛紛以罷工手段迫使資方加薪，亦可能加重日後航企人工成本的包袱，最終還是尾大不掉。

最後，地緣政治因素也不能忽視。俄烏戰爭雙方陣營互相制裁，刺激油價節節攀升，互禁領空致使部分航道繞長，加重燃油成本，相信短期內也無望撤銷，而油價亦難以大幅回落，這對燃油成本佔達三成的航企來說，倘若在戰爭爆發前未有訂定航油對沖，則未來將會是沉重的負擔，長期影響至深。



綜觀上述諸多不確定變數，環球航空業全面復甦還困難重重，能否如願，仍須拭目以待。





以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知。

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。

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