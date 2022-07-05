【消費優惠】日本城CMER X YHLO抗原測試棒低至$7.4/支 山崎麵飽7月特價精選人氣麵包$20/2個

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. JHC日本城 : CMER X YHLO抗原測試棒低至7.4元/支

JHC日本城網店發售CMER X YHLO GLINE-2019-NCOV AG 快速抗原測試棒，快閃價$148/20支，平均每支只需7.4元，訂購後可於7月8至15日起將收到通知到店取貨！（優惠時間：即日起至優惠結束）

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2. 山崎麵飽 : 7月特價精選 人氣麵包20元/2個

山崎麵飽推出最新7月特價精選，朱古力粒軟蛋糕、菠蘿朱古力雙色卷、朱古力粒軟蛋糕、芝士合桃軟法等麵飽都有20元/2個、28元/3個優惠。（優惠日期：即起日至2022年7月31日）

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3. Mr. Steak Buffet à la minute：自助餐 4人同行 壽星免費

7月自助餐價錢及折扣優惠：按此 ，優惠時間：2022年7月4日至7月31日，訂座電話：2881 5757，網上預訂：按此 。

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撰文：hket小編

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