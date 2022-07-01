city'super清酒祭 逾5,000元大吟釀貴絕全場

▲ city'super清酒祭，由即日至7月8日，除了這超貴大吟釀，還有逾300款選擇。

$5,200大吟釀是甚麼玩法？那是因為熟成了28年的緣故。這瓶由天壽酒造出品，名為掌上明珠的熟成大吟釀，全球限量300瓶。1993年，當藏主的千金誕生，他便仿效女兒紅的做法，將該年的大吟釀冷藏熟成，待女兒出嫁時送上祝福。去年藏主千金出閣，正好是酒造創立190周年，雙喜臨門。

▲ 天壽。掌上明珠。熟成大吟釀（$5,200）（圖片：主辦機構提供）

除了這貴絕全場的大吟釀，city'super由即日至7月8日期間的清酒祭，還有逾300款風味各異的佳釀讓大家選擇，不乏性價比高的清酒，以及來自日本各地的果酒，配合意想不到的打卡位及多項推廣活動，如於時代廣場店收集「巴士蓋章」，集齊S、A、K、E蓋章連同在店內購物滿港幣500元或以上（當中必須包括最少一枝清酒祭的推廣清酒）的收據正本，即可獲得扭蛋機會一次，有機會贏取精美獎品乙份，包括港幣50元city'super購物禮券、清酒杯及限量版紀念品等。而顧客於city'super網上商店單一消費購買清酒祭之指定清酒6枝或以上，更可享88折優惠。

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Info

city'super清酒祭

日期：即日至7月8日

地址：銅鑼灣時代廣場B1地庫設期間限定「清酒導賞專區」

備註：相關推廣亦於旗下門市（中環IFC、尖沙咀海港城及沙田新城市廣場）及網上商店有售。