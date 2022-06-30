【回歸25周年】華置商場推最高消費大獎賞　消費最高顧客可獨得7.1萬元消費額（附詳情）

為慶祝香港回歸祖國25周年，華人置業集團 （00127） 管理商場特別推出「最高消費大獎賞」酬謝顧客。顧客於活動期間在The ONE或皇室堡消費，有機會獨得總值7.1萬元的商場消費額。

於7月1日至7月17日期間，累積登記消費金額最高的The ONE Club或WINDSORCLUB會員將獲贈7.1萬元商場消費額，可以在集團管理的The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角LAFORET及灣仔電腦城盡情消費及用膳。集團更會安排專車提供跨商場接送服務，讓得獎會員的購物過程既方便又舒適。

此外，The ONE及皇室堡將早前推出的「華人置業百年慶生賞」的完結日期延長至7月17日，同時於7月1日至7月17日加推「懷胎百日賞」，藉此向顧客送出更多禮品。顧客只要在The ONE或皇室堡消費滿100元，並且向顧客服務中心出示已經懷孕100日或以上的醫生證明文件，即可獲得新港中心200元購物現金券。為照顧孕婦，此獎賞接受他人代領。上述禮品名額有限，先到先得，換完即止。

責任編輯：鄭樂怡

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