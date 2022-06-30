  • 27°C
香港時間 : 2022630日 (週四) 19:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【消費優惠】滙豐夥K11推積分兌換計劃　1元「獎賞錢」可兌換2元K Dollar即時現金消費

個人增值 18:04 2022/06/30

分享：

分享：

K11商場的商店種類多，不少人都會儲K Dollar換取禮品。滙豐與K11宣布合作推出積分兌換計劃，滙豐信用卡持卡人可選擇於滙豐Reward+應用程式將「獎賞錢」兌換為K Dollar，於新世界集團旗下的本地品牌及超過500間參與商戶包括K11集團等，作即時現金消費。 

滙豐指，是次合作推出「獎賞錢」與K Dollar的兌換計劃，將提高「獎賞錢」的認受性及用途，並為客戶帶來一系列獨家購物、生活及酒店住宿禮遇。

由即日起至8月31日，滙豐信用卡持卡人可享雙倍兌換率，以1元「獎賞錢」兌換2元K Dollar，客戶亦可於新世界集團旗下商場、酒店及參與商戶享受多項折扣及免費優惠，更多細節將稍後於7月公布。 

另外，是次積分兌換計劃亦是滙豐今個夏天推出的「最紅大折日」的重要一環。由即日起至2022年8月31日，滙豐信用卡持卡人於本地消費可享高達額外1,600元「獎賞錢」回贈，更多其他優惠同樣將於7月初公布。 

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

【ET財智Talk】美滙、日圓走勢分析　ATFX林銘添為你推介外滙「交叉盤」

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【回歸25周年】華置商場推最高消費大獎賞　消費最高顧客可獨得7.1萬元消費額（附詳情）
今日
【回歸25周年】華置商場推最高消費大獎賞　消費最高顧客可獨得7.1萬元消費額（附詳情）
【好去處】韓國「國民卡通」AVO FRIENDS登陸荃灣廣場　帶來12大破格玩味打卡位
今日
【好去處】韓國「國民卡通」AVO FRIENDS登陸荃灣廣場　帶來12大破格玩味打卡位
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月30日）
今日
【好去處懶人包】放假可以去邊好？　香港消閒娛樂活動大集合！（更新至6月30日）
【消費優惠】Délifrance孖寶禮券套裝快閃買一送一
今日
【消費優惠】Délifrance孖寶禮券套裝快閃買一送一
【消費優惠】登記成九巴club 1933會員抽獎　獎品有iPhone/PS5/Dyson空氣清新機
今日
【消費優惠】登記成九巴club 1933會員抽獎　獎品有iPhone/PS5/Dyson空氣清新機
時裝服飾 網上購物 電子支付 家品 著數優惠 美食 商場活動 信用卡 商場 新世界

上一篇文章

日圓貶值見底未？外滙專家教你睇見底訊號

下一篇文章

【大灣區】港澳律師獲准在大灣區内地9市執業　執業証正式啟用
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場機遇】「特別．愛增值」第6期計劃7月1日起申請　出席率達6成可獲發津貼、每月最高5,800元
【職場機遇】「特別．愛增值」第6期計劃7月1日起申請　出席率達6成可獲發津貼、每月最高5,800元
今日理財筆記 - 第6期「特別．愛增值」計劃7月1日起接受報名　詳情係點？
第6期「特別．愛增值」計劃7月1日起接受報名　詳情係點？
美國經濟衰退風險達四成？睇實兩大因素＋一個關鍵指標
美國經濟衰退風險達四成？睇實兩大因素＋一個關鍵指標
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月30日）
【報稅2022】稅務懶人包　報稅／扣稅／合併報稅／稅貸（更新至6月30日）
【職場調查】城大哪一學科畢業生平均薪金疫情下增一成？　最高月薪見47,000元
【職場調查】城大哪一學科畢業生平均薪金疫情下增一成？　最高月薪見47,000元
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款