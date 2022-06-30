【消費優惠】滙豐夥K11推積分兌換計劃　1元「獎賞錢」可兌換2元K Dollar即時現金消費

K11商場的商店種類多，不少人都會儲K Dollar換取禮品。滙豐與K11宣布合作推出積分兌換計劃，滙豐信用卡持卡人可選擇於滙豐Reward+應用程式將「獎賞錢」兌換為K Dollar，於新世界集團旗下的本地品牌及超過500間參與商戶包括K11集團等，作即時現金消費。

滙豐指，是次合作推出「獎賞錢」與K Dollar的兌換計劃，將提高「獎賞錢」的認受性及用途，並為客戶帶來一系列獨家購物、生活及酒店住宿禮遇。

由即日起至8月31日，滙豐信用卡持卡人可享雙倍兌換率，以1元「獎賞錢」兌換2元K Dollar，客戶亦可於新世界集團旗下商場、酒店及參與商戶享受多項折扣及免費優惠，更多細節將稍後於7月公布。

另外，是次積分兌換計劃亦是滙豐今個夏天推出的「最紅大折日」的重要一環。由即日起至2022年8月31日，滙豐信用卡持卡人於本地消費可享高達額外1,600元「獎賞錢」回贈，更多其他優惠同樣將於7月初公布。

責任編輯：區祖飛

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